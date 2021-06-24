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Катера охраны на участке марикультуры в Приморье. Фото предоставлено ДВ СПМ

Марифермеры Приморья могут остаться без катеров

Ряд предприятий марикультуры в Приморском крае столкнулся с пристальным вниманием со стороны погранслужбы. Требования, на которые ссылаются силовики, грозят конфискацией плавсредств и срывом сезона.

Буква закона

На большей части залива Петра Великого установлен пограничный режим, в том числе на акваториях, где находятся «морские огороды». Следовательно, аквафермеры обязаны соблюдать правила погранрежима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454. Однако неукоснительно следовать некоторым положениям этого документа при работе на участках марикультуры просто невозможно.

Так, согласно пункту 27, за два часа перед каждым выходом в море нужно письменно уведомить об этом пограничное подразделение (погранотряд в поселке Посьет). Причем в уведомлении должны содержаться сведения о капитане и количестве человек на борту. При замене капитана или изменении числа членов экипажа письмо надо направлять повторно и ждать на берегу еще два часа.

Проблема возникает и с самой подачей уведомлений. Это разрешается делать как в письменном, так и в электронном виде, однако официального почтового адреса у погранслужбы Посьета нет, а большинство участков находится довольно далеко от ее офиса.

Между тем часть 2 статьи 18.3 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации») предусматривает, помимо небольшого штрафа (для граждан - от 300 до 1000 рублей), возможность наложения ареста на маломерные суда на срок до двух месяцев и помещения их на арестплощадку.

В прошлом году за соответствующие нарушения два раза привлекались сотрудники компании «Эффективная энергия», но до ареста катеров не дошло - ограничились административными штрафами, рассказал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

По его словам, с помощью этой нормы пограничники Посьета занимаются своеобразной профилактикой в сезон активного нелегального лова трепанга, лишая браконьеров флота. Однако такая практика насторожила марифермеров.

Они направляли в погранслужбу обращения и рассказывали силовикам на совещаниях о специфике работы аквакультурных хозяйств. Но механизм, изначально направленный на борьбу с браконьерами, все-таки заработал и против легального бизнеса.

«Это ваша проблема»

Катер охраны одного из предприятий - членов ДВ СПМ был задержан вооруженной спецгруппой и отконвоирован в Посьет.

«На плавсредстве должно было находиться три человека, но двое как раз перед проверкой на резиновой лодке отправились на берег, заметив там подозрительное движение. При этом все прекрасно знали, чей это катер и где он работал на протяжении 10 лет», - отметил Роман Витязев.

По его словам, катер и работника продержали порядка пяти часов, участок все это время оставался без охраны. В итоге их отпустили, но на плавсредство наложили арест, возбуждено несколько административных дел, сообщил руководитель отраслевого объединения.

ДВ СПМ провел встречу с руководством и другими представителями погранслужбы в Посьете, но результатов эти переговоры не принесли. «Наблюдался формальный подход. Я неоднократно задавал вопрос, как быть предприятиям марикультуры, чтобы не стать нарушителями и не сорвать сезонные работы. Ответ был один: «Это не наша проблема, как хотите, так и решайте», - рассказал глава союза.

Причем такая трактовка норм законодательства для аквафермеров Приморья оказалась в новинку – за более чем десять лет они не припомнят подобных прецедентов. Не известно и о такой практике пограничников в других регионах.

Ни бизнесу, ни государству

По мнению Романа Витязева, спорная норма ведомственного приказа несет в себе коррупционные риски и делает фактически невозможной работу на участках. Он подчеркнул: главная проблема не в штрафах, а в возможности конфисковать суда, причем за незначительное нарушение. А это орудия производства, без них заниматься марикультурой невозможно.

Роман Витязев также обратил внимание на несоответствие затраченных сил и средств правоохранителей полученному результату: «Пять человек задерживали катер, потом они стояли охраняли его в Посьете, три инспектора описывали, плюс сейчас ведется бумажная работа. А на выходе что? Штраф в 300 или 1000 рублей».

Несостоятельность претензий пограничников предприятия будут доказывать в суде. Также союз считает необходимым конкретизировать норму о письменных уведомлениях с учетом специфики работы предприятий марикультуры.

Глава ДВ СПМ лично вручил обращение начальнику Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Дмитрию Юдину, рассказав ему о возникшей ситуации. Кроме того, к решению проблемы марифермеры планируют привлечь институты развития Дальнего Востока, федеральные органы исполнительной власти, бизнес-омбудсмена и региональное агентство по рыболовству.

«Это очень серьезный вопрос. Регулярно проводятся межведомственные совещания по поддержке инвесторов на Дальнем Востоке, в том числе с участием вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, обсуждается борьба с административными барьерами, необходимость помощи бизнесу в условиях пандемии. А в это время формальный подход отдельных должностных лиц может привести к серьезным сбоям в работе целой отрасли. Причем не только в Приморском крае», - подчеркнул Роман Витязев.

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