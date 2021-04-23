Аквакультура Дальнего Востока продолжает испытывать трудности. Как глобальные, общие с коллегами по всей России, - экологическая экспертиза, объемы изъятия, вопросы с выделением земли, так и локальные, например, запрет на работу участков в охранной зоне морского заповедника. Проблемы будут оперативно решаться только тогда, когда в этом бизнесе сформируется мощное лобби, а приоритетом чиновников станет ликвидация административных барьеров, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев .

- Роман Сергеевич, какова сейчас ситуация с участками в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника? Проводятся совещания, на вашей стороне краевые власти – губернатор Олег Кожемяко направил обращение в Минприроды. Однако перспектива работы на этих РВУ остается под вопросом.

- Да, глава региона действительно обозначил позицию края: необходимо разрешить в охранной зоне заповедника рыбохозяйственную деятельность в целом, не только аквакультуру. Ведь в этом районе традиционно ведется, например, добыча зарывающихся моллюсков.

Ситуацию обсудили на видеосовещании 24 марта, которое провело Минвостокразвития по обращению ДВ СПМ. Минприроды подтвердило свою готовность внести необходимые корректировки в редакцию готовящегося нового положения об охранной зоне заповедника. При этом министерство хочет подстраховаться - привлечь к решению вопроса генпрокуратуру.

Хотелось бы, чтобы запрет сняли поскорее, ведь сроки поджимают - с апреля температура воды повышается и марифермеры начинают сезонные работы. Задержка с устранением этой проблемы уже привела к ущербу для бизнеса.

Предприятия рассматривают и судебный вариант. Верховный суд не удовлетворил иск аквафермеров, они готовят апелляцию. Обращаю внимание: пользователи хотят отменить запрет, который содержится в нынешнем положении о заповеднике. А мы движемся в ином направлении – хотим погрузить изменения в новое положение, которое сейчас готовится.

Безусловно, положительное судебное решение укрепит наши позиции. Но в любом случае необходимо внятно прописать в положении возможность работать в охранной зоне предприятиям марикультуры. Чтобы и действующие пользователи участков на этой акватории, и будущие инвесторы могли спокойно разводить там гребешка и трепанга.

- Вы упомянули сроки. Если допустить худший сценарий - есть ли вероятность, что договоры на участки расторгнут?

- С этими участками возникла любопытная ситуация. Правила формирования рыбоводных участков определены отдельным постановлением правительства. Этот документ не запрещает формирование РВУ в охранной зоне заповедника. То есть там можно создавать новые участки, только работа на них сейчас под вопросом. Это, по сути, правовая коллизия, которую необходимо решить в рамках межведомственного взаимодействия между органами власти.

А расторжение договора может инициировать только теруправление Росрыболовства. Сомневаюсь, что ТУ пойдет на такой шаг, так как в этом вопросе федеральное агентство занимает сторону пользователей. Оно заинтересовано в том, чтобы инвесторы продолжили работу.

Кроме того, затянувшееся решение вопроса с охранной зоной влечет и другие проблемы. Например, возможные претензии со стороны Росприроднадзора из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы. Поэтому очень надеемся, что позиция нашего губернатора Олега Николаевича Кожемяко поможет ускорить процесс. Рассчитываем также на поддержку со стороны нового министра природных ресурсов и экологии Александра Александровича Козлова, который не понаслышке знает о проблемных вопросах Дальнего Востока.

- Государственная экологическая экспертиза сама по себе затратная и сложная процедура. Давно обсуждаются предложения по упрощению ГЭЭ для марифермеров. Ваш союз участвует в этой работе?

- Да, у нас идет постоянное взаимодействие с ответственными ФОИВами по вопросам экологической экспертизы. Наши инициативы в этой части - привязка срока действия ГЭЭ к сроку действия договора. Другой очень важный момент - чтобы была возможность объединять несколько объектов в один, проводить комплексную экспертизу нескольких рыбоводных участков, если они расположены рядом, на одной акватории.

Также наша совместная позиция с Росрыболовством и Минвостокразвития заключается в том, что деятельность на РВУ при применении пастбищного способа выращивания не должна проходить полный цикл государственной экологической экспертизы. В этом случае нужна упрощенная схема, как вариант - получение согласования деятельности в Росрыболовстве на основании заключения ВНИРО.

Для предприятий, применяющих индустриальный способ выращивания, также необходимо облегчить процедуру прохождения ГЭЭ, в том числе в части количества привлекаемых Росприроднадзором экспертов, что прямо влияет на размер госпошлины. Это стало бы существенным облегчением для марифермеров.

Также мы предлагали ввести норму, дающую возможность пользователям проходить ГЭЭ в территориальных органах Росприроднадзора по месту ведения деятельности. Работу в этом направлении продолжим до получения положительных результатов.

- Сейчас много говорят про проблемы с экспортом в Китай из-за пандемии. Аквакультура тоже с ними столкнулась?

- Я бы хотел затронуть проблему, не связанную с коронавирусом. Дело в том, что у марифермеров Приморья объемы поставок за рубеж в принципе небольшие по сравнению с рыбаками. Одна из причин - нехватка заводов, мини-заводов, которые имеют китайские номера, аттестованных по стандартам КНР. Существует реальный дефицит заводских мощностей - как для переработки продукции товарной аквакультуры, так и для получения молоди.

- Что здесь можно сделать? Нужны очередные субсидии или пусть сам рынок решает, что бизнес будет строить?

- Необходимо, чтобы каждый пользователь, инвестор имел возможность на прилегающей к рыбоводному участку территории строить свои производственные мощности. Есть предприятия, в том числе члены ДВ СПМ, которые готовы вложить серьезные денежные средства в такие объекты. Однако процедура забюрократизирована, в законодательстве масса ограничений, и, как следствие, очень сложно не то что построить завод, а хотя бы получить и оформить землю. Поэтому здесь базовый вопрос – ликвидация локальных административных барьеров, а также анализ имеющихся ограничений и возможностей для их корректировки.

Напомню, что в недавнем послании Федеральному Собранию президент заявил: построить завод в России должно быть быстрее, выгоднее и проще, чем в других странах.

Кроме того, конечно, нужно субсидирование, поддержка. Надо смотреть, может быть, какие-то точечные продукты разрабатывать в этой части, которые действительно будут востребованы отраслевым бизнесом. А пока имеем то, что имеем.

Хорошо бы, чтобы у наших предприятий марикультуры были такие проблемы, какие сейчас у рыбаков, – когда продукцию некуда девать. Но пока, как я говорил, объемы выращивания небольшие, хотя есть значительный потенциал для роста. Исправить ситуацию может регулятор. Во-первых, разработать методику по оценке эффективности пользования рыбоводным участком. Во-вторых, вместе с локальными мерами поддержки начать системно стимулировать пользователей увеличивать объемы производства, налаживать выпуск и реализацию переработанной продукции.

Иначе мы так и будем сидеть с тысячами тонн морской капусты - выращенной, но по каким-то (возможно, объективным) причинам нереализованной.

- Другой насущный вопрос – контроль со стороны погранслужбы. Марифермеры опасались, что нарушителями пограничного режима могут счесть работников хозяйств, выходящих в море на маломерных судах, в том числе в темное время суток. Удалось урегулировать этот момент?

- Проведено предварительное совещание с участием руководителя регионального агентства по рыболовству Валерия Корко, уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Марины Шемилиной. Сейчас аппарат бизнес-омбудсмена готовит обращение к руководству погрануправления - нужны разъяснения. В частности, как быть в ситуации при изменении количества лиц на маломерном средстве в течение рабочего времени, смены капитана - как действовать пользователям в этой части, чтобы не стать нарушителями.

Для ночных выходов решено оборудовать флот предприятий марикультуры техническими средствами контроля. По предложению Валерия Эдуардовича я обсудил эти вопросы с заместителем начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Демьяном Чекуновым. Благодаря ему были оперативно организованы пробная установка, тестирование и оформление сертифицированного ТСК на маломерное судно. Это катер охраны, принадлежащий компании - члену нашего союза.

Оборудование успешно подключено к системе отраслевого позиционирования, работает в штатном режиме, необходимые данные поступают в ЦСМС и пограничные органы. Пользователь в соответствии с требованиями дополнительно предоставляет текущую информацию по сотовой связи оперативному дежурному.

Со своей стороны, рекомендуем такую практику всем пользователям, чьи участки находятся на акваториях с особым пограничным режимом. Это самый оптимальный вариант, компромиссное решение, которое должно устроить обе стороны. Пограничники будут видеть, кто и где находится, а предприятия марикультуры - избегать штрафов и риска задержания судов.

При этом изменений в нормативные акты вносить не требуется. Перечень оборудования, которое сейчас предлагают в Центре на выбор пользователям, бюджетный: цена в пределах 55 тыс. рублей, плюс небольшие деньги за обслуживание ТСК в системе. И самое главное – это все интегрировано в отраслевую систему мониторинга, а значит, соответствует Правилам пограничного режима, утвержденным приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454.

Также я направил обращение в погранслужбу Посьета - наш союз предлагает провести протокольное совещание. Считаем, что нужно сформировать в отношении предприятий марикультуры единую практику правоприменения административных норм в части требований пограничного режима – чтобы исключить злоупотребления и дестабилизацию работы пользователей. Также надо организовать разъяснения законодательства в этой области, наладить взаимодействие в борьбе с браконьерством.

- Мы можем продолжить говорить о хороших новостях? Есть еще позитивные изменения для марифермеров Приморья?

- Реализованы предложения нашего союза по оптимизации работы сервиса «Аквавосток», а именно - возможность создания участков с привязкой к береговой полосе. Система прошла апгрейд и уже можно «рисовать» РВУ новым способом.

Раньше при формировании РВУ у береговой черты ее нельзя было касаться ни одной из сторон. Сейчас можно сделать стороной участка линию берега. Создавать участки стало удобнее, кроме того, появилась возможность существенно выиграть в площади.

Также в ближайшее время будут утверждены изменения в постановление правительства РФ № 1183, которое устанавливает правила создания рыбоводных участков. Поправки снимают 100-гектарную сетку формирования ограничений зон «можно» и «нельзя» на «Аквавостоке», ограничение будет контурное.

Я считаю, это достаточно хороший шаг вперед. В совокупности эти изменения увеличат доступную акваторию для создания новых РВУ.

Еще одна позитивная новость - я вошел в новый состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. На этой площадке буду поднимать проблемные вопросы аквакультуры не только Дальнего Востока, но и всей России, ведь сложности у аквафермеров разных регионов схожие.

Так что если коллеги захотят вынести на обсуждение ОС актуальные темы, можно смело обращаться ко мне. В качестве члена общественного совета я планирую принести пользу рыбному хозяйству страны.

Хочу отметить, что инициативы союза встречают поддержку руководства отрасли. Радует открытость и готовность главы Росрыболовства Ильи Шестакова к диалогу – в этом я убедился в очередной раз на недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Необходимо повышать инвестиционную привлекательность дальневосточной марикультуры, делать это комплексно и системно. У нас на сегодняшний день не хватает серьезных инвесторов с хорошими лоббистскими возможностями. Мы наблюдаем за крупными рыбодобывающими компаниями и понимаем, что только наличие подобного игрока или игроков в нашей отрасли позволит эффективно корректировать и оптимизировать законодательство, а также реализовывать действительно масштабные проекты.

Ну и, безусловно, нужно ориентировать чиновников на местах на экономический рост отрасли, исключение административных барьеров. Чтобы аквакультуру Дальнего Востока наконец стали воспринимать всерьез - как динамично развивающийся бизнес, который поставляет на рынки товарную продукцию, дает рабочие места, налоги.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Апрель 2021 г.