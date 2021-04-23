Интервью

23 апреля 2021 года
Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Роман ВИТЯЗЕВ, Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Аквакультура Дальнего Востока продолжает испытывать трудности. Как глобальные, общие с коллегами по всей России, - экологическая экспертиза, объемы изъятия, вопросы с выделением земли, так и локальные, например, запрет на работу участков в охранной зоне морского заповедника. Проблемы будут оперативно решаться только тогда, когда в этом бизнесе сформируется мощное лобби, а приоритетом чиновников станет ликвидация административных барьеров, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

- Роман Сергеевич, какова сейчас ситуация с участками в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника? Проводятся совещания, на вашей стороне краевые власти – губернатор Олег Кожемяко направил обращение в Минприроды. Однако перспектива работы на этих РВУ остается под вопросом.

- Да, глава региона действительно обозначил позицию края: необходимо разрешить в охранной зоне заповедника рыбохозяйственную деятельность в целом, не только аквакультуру. Ведь в этом районе традиционно ведется, например, добыча зарывающихся моллюсков.

Ситуацию обсудили на видеосовещании 24 марта, которое провело Минвостокразвития по обращению ДВ СПМ. Минприроды подтвердило свою готовность внести необходимые корректировки в редакцию готовящегося нового положения об охранной зоне заповедника. При этом министерство хочет подстраховаться - привлечь к решению вопроса генпрокуратуру.

Хотелось бы, чтобы запрет сняли поскорее, ведь сроки поджимают - с апреля температура воды повышается и марифермеры начинают сезонные работы. Задержка с устранением этой проблемы уже привела к ущербу для бизнеса.

Предприятия рассматривают и судебный вариант. Верховный суд не удовлетворил иск аквафермеров, они готовят апелляцию. Обращаю внимание: пользователи хотят отменить запрет, который содержится в нынешнем положении о заповеднике. А мы движемся в ином направлении – хотим погрузить изменения в новое положение, которое сейчас готовится.

Безусловно, положительное судебное решение укрепит наши позиции. Но в любом случае необходимо внятно прописать в положении возможность работать в охранной зоне предприятиям марикультуры. Чтобы и действующие пользователи участков на этой акватории, и будущие инвесторы могли спокойно разводить там гребешка и трепанга.

- Вы упомянули сроки. Если допустить худший сценарий - есть ли вероятность, что договоры на участки расторгнут?

- С этими участками возникла любопытная ситуация. Правила формирования рыбоводных участков определены отдельным постановлением правительства. Этот документ не запрещает формирование РВУ в охранной зоне заповедника. То есть там можно создавать новые участки, только работа на них сейчас под вопросом. Это, по сути, правовая коллизия, которую необходимо решить в рамках межведомственного взаимодействия между органами власти.

А расторжение договора может инициировать только теруправление Росрыболовства. Сомневаюсь, что ТУ пойдет на такой шаг, так как в этом вопросе федеральное агентство занимает сторону пользователей. Оно заинтересовано в том, чтобы инвесторы продолжили работу.

Кроме того, затянувшееся решение вопроса с охранной зоной влечет и другие проблемы. Например, возможные претензии со стороны Росприроднадзора из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы. Поэтому очень надеемся, что позиция нашего губернатора Олега Николаевича Кожемяко поможет ускорить процесс. Рассчитываем также на поддержку со стороны нового министра природных ресурсов и экологии Александра Александровича Козлова, который не понаслышке знает о проблемных вопросах Дальнего Востока.

- Государственная экологическая экспертиза сама по себе затратная и сложная процедура. Давно обсуждаются предложения по упрощению ГЭЭ для марифермеров. Ваш союз участвует в этой работе?

- Да, у нас идет постоянное взаимодействие с ответственными ФОИВами по вопросам экологической экспертизы. Наши инициативы в этой части - привязка срока действия ГЭЭ к сроку действия договора. Другой очень важный момент - чтобы была возможность объединять несколько объектов в один, проводить комплексную экспертизу нескольких рыбоводных участков, если они расположены рядом, на одной акватории.

Также наша совместная позиция с Росрыболовством и Минвостокразвития заключается в том, что деятельность на РВУ при применении пастбищного способа выращивания не должна проходить полный цикл государственной экологической экспертизы. В этом случае нужна упрощенная схема, как вариант - получение согласования деятельности в Росрыболовстве на основании заключения ВНИРО.

Для предприятий, применяющих индустриальный способ выращивания, также необходимо облегчить процедуру прохождения ГЭЭ, в том числе в части количества привлекаемых Росприроднадзором экспертов, что прямо влияет на размер госпошлины. Это стало бы существенным облегчением для марифермеров.

Также мы предлагали ввести норму, дающую возможность пользователям проходить ГЭЭ в территориальных органах Росприроднадзора по месту ведения деятельности. Работу в этом направлении продолжим до получения положительных результатов.

- Сейчас много говорят про проблемы с экспортом в Китай из-за пандемии. Аквакультура тоже с ними столкнулась?

- Я бы хотел затронуть проблему, не связанную с коронавирусом. Дело в том, что у марифермеров Приморья объемы поставок за рубеж в принципе небольшие по сравнению с рыбаками. Одна из причин - нехватка заводов, мини-заводов, которые имеют китайские номера, аттестованных по стандартам КНР. Существует реальный дефицит заводских мощностей - как для переработки продукции товарной аквакультуры, так и для получения молоди.

- Что здесь можно сделать? Нужны очередные субсидии или пусть сам рынок решает, что бизнес будет строить?

- Необходимо, чтобы каждый пользователь, инвестор имел возможность на прилегающей к рыбоводному участку территории строить свои производственные мощности. Есть предприятия, в том числе члены ДВ СПМ, которые готовы вложить серьезные денежные средства в такие объекты. Однако процедура забюрократизирована, в законодательстве масса ограничений, и, как следствие, очень сложно не то что построить завод, а хотя бы получить и оформить землю. Поэтому здесь базовый вопрос – ликвидация локальных административных барьеров, а также анализ имеющихся ограничений и возможностей для их корректировки.

Напомню, что в недавнем послании Федеральному Собранию президент заявил: построить завод в России должно быть быстрее, выгоднее и проще, чем в других странах.

Кроме того, конечно, нужно субсидирование, поддержка. Надо смотреть, может быть, какие-то точечные продукты разрабатывать в этой части, которые действительно будут востребованы отраслевым бизнесом. А пока имеем то, что имеем.

Хорошо бы, чтобы у наших предприятий марикультуры были такие проблемы, какие сейчас у рыбаков, – когда продукцию некуда девать. Но пока, как я говорил, объемы выращивания небольшие, хотя есть значительный потенциал для роста. Исправить ситуацию может регулятор. Во-первых, разработать методику по оценке эффективности пользования рыбоводным участком. Во-вторых, вместе с локальными мерами поддержки начать системно стимулировать пользователей увеличивать объемы производства, налаживать выпуск и реализацию переработанной продукции.

Иначе мы так и будем сидеть с тысячами тонн морской капусты - выращенной, но по каким-то (возможно, объективным) причинам нереализованной.

- Другой насущный вопрос – контроль со стороны погранслужбы. Марифермеры опасались, что нарушителями пограничного режима могут счесть работников хозяйств, выходящих в море на маломерных судах, в том числе в темное время суток. Удалось урегулировать этот момент?

- Проведено предварительное совещание с участием руководителя регионального агентства по рыболовству Валерия Корко, уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Марины Шемилиной. Сейчас аппарат бизнес-омбудсмена готовит обращение к руководству погрануправления - нужны разъяснения. В частности, как быть в ситуации при изменении количества лиц на маломерном средстве в течение рабочего времени, смены капитана - как действовать пользователям в этой части, чтобы не стать нарушителями.

Для ночных выходов решено оборудовать флот предприятий марикультуры техническими средствами контроля. По предложению Валерия Эдуардовича я обсудил эти вопросы с заместителем начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Демьяном Чекуновым. Благодаря ему были оперативно организованы пробная установка, тестирование и оформление сертифицированного ТСК на маломерное судно. Это катер охраны, принадлежащий компании - члену нашего союза.

Оборудование успешно подключено к системе отраслевого позиционирования, работает в штатном режиме, необходимые данные поступают в ЦСМС и пограничные органы. Пользователь в соответствии с требованиями дополнительно предоставляет текущую информацию по сотовой связи оперативному дежурному.

Со своей стороны, рекомендуем такую практику всем пользователям, чьи участки находятся на акваториях с особым пограничным режимом. Это самый оптимальный вариант, компромиссное решение, которое должно устроить обе стороны. Пограничники будут видеть, кто и где находится, а предприятия марикультуры - избегать штрафов и риска задержания судов.

При этом изменений в нормативные акты вносить не требуется. Перечень оборудования, которое сейчас предлагают в Центре на выбор пользователям, бюджетный: цена в пределах 55 тыс. рублей, плюс небольшие деньги за обслуживание ТСК в системе. И самое главное – это все интегрировано в отраслевую систему мониторинга, а значит, соответствует Правилам пограничного режима, утвержденным приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454.

Также я направил обращение в погранслужбу Посьета - наш союз предлагает провести протокольное совещание. Считаем, что нужно сформировать в отношении предприятий марикультуры единую практику правоприменения административных норм в части требований пограничного режима – чтобы исключить злоупотребления и дестабилизацию работы пользователей. Также надо организовать разъяснения законодательства в этой области, наладить взаимодействие в борьбе с браконьерством.

- Мы можем продолжить говорить о хороших новостях? Есть еще позитивные изменения для марифермеров Приморья?

- Реализованы предложения нашего союза по оптимизации работы сервиса «Аквавосток», а именно - возможность создания участков с привязкой к береговой полосе. Система прошла апгрейд и уже можно «рисовать» РВУ новым способом.

Раньше при формировании РВУ у береговой черты ее нельзя было касаться ни одной из сторон. Сейчас можно сделать стороной участка линию берега. Создавать участки стало удобнее, кроме того, появилась возможность существенно выиграть в площади.

Также в ближайшее время будут утверждены изменения в постановление правительства РФ № 1183, которое устанавливает правила создания рыбоводных участков. Поправки снимают 100-гектарную сетку формирования ограничений зон «можно» и «нельзя» на «Аквавостоке», ограничение будет контурное.

Я считаю, это достаточно хороший шаг вперед. В совокупности эти изменения увеличат доступную акваторию для создания новых РВУ.

Еще одна позитивная новость - я вошел в новый состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. На этой площадке буду поднимать проблемные вопросы аквакультуры не только Дальнего Востока, но и всей России, ведь сложности у аквафермеров разных регионов схожие.

Так что если коллеги захотят вынести на обсуждение ОС актуальные темы, можно смело обращаться ко мне. В качестве члена общественного совета я планирую принести пользу рыбному хозяйству страны.

Хочу отметить, что инициативы союза встречают поддержку руководства отрасли. Радует открытость и готовность главы Росрыболовства Ильи Шестакова к диалогу – в этом я убедился в очередной раз на недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Необходимо повышать инвестиционную привлекательность дальневосточной марикультуры, делать это комплексно и системно. У нас на сегодняшний день не хватает серьезных инвесторов с хорошими лоббистскими возможностями. Мы наблюдаем за крупными рыбодобывающими компаниями и понимаем, что только наличие подобного игрока или игроков в нашей отрасли позволит эффективно корректировать и оптимизировать законодательство, а также реализовывать действительно масштабные проекты.

Ну и, безусловно, нужно ориентировать чиновников на местах на экономический рост отрасли, исключение административных барьеров. Чтобы аквакультуру Дальнего Востока наконец стали воспринимать всерьез - как динамично развивающийся бизнес, который поставляет на рынки товарную продукцию, дает рабочие места, налоги.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Апрель 2021 г.

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