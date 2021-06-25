Главные партнеры России в рыбной отрасли прибудут на форум и выставку в Питере

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2021 в Санкт-Петербурге посетят официальные делегаций из стран - ключевых партнеров России в рыбной отрасли.

В состав делегации Фарерских островов во главе с министром рыболовства Якобом Вестергаардом войдут представители департаментов рыболовства и международного сотрудничества. Мероприятия посетит министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Кристиан Тор Джулисон.

Также профильные министры возглавят делегации Ирана, Гвинеи, Гвинеи-Бисау. Намерение принять участие подтвердили Сьерра-Леоне, Турция и Чили, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На форум приедут международные эксперты: генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анн Кристин Бруссендорф, генеральный секретарь Сети центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе (NACEE) Петр Лендел; заместитель генерального директора – региональный представитель по Европе и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Владимир Рахманин, представители, профессионального отраслевого сообщества Норвегии, Китая и Японии.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 пройдут в КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июля. Организатор – Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России. Оператор мероприятий - Expo Solutions Group.

Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Деловая программа форума и выставки доступна на официальном сайте.

Меры безопасности в условиях пандемии

Доступ на площадку будет возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (материал для анализа должен быть отобран не ранее чем за 72 часа до прохода на мероприятие) или сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Это касается всех категорий участников форума и выставки: экспонентов, делегатов, представителей СМИ, организаторов, персонала.

Эти же документы нужно будет всегда иметь при себе для предъявления контролирующим органам по запросу.

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