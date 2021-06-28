«Морской огород» в Приморье разыграли на торгах повторно

Участок для марикультуры у берегов Приморского края обрел пользователя на электронном аукционе. Ранее этот РВУ разыграли в мае, но Федеральная антимонопольная служба предписала Росрыболовству отменить итоги прошлых торгов.

Акватория площадью более 2 636 га расположена в бухте Экспедиции. Первые торги прошли 14 мая, на них победило ООО «Хасанморепродукт». Тогда компания предложила за РВУ 30,844 млн рублей.

Однако два других участника аукциона подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Компании, в частности, указали, что организатор торгов (Росрыболовство) и оператор аукциона (ООО «РТС-тендер») разместили разную информацию о времени подачи заявок и времени начала подачи предложений о цене. В итоге ФАС предписала Росрыболовству отменить протокол рассмотрения заявок и протокол аукциона, назначить новую дату торгов и продолжить их с последнего предложения о цене.

Как сообщает корреспондент Fishnews, аукцион продолжился 25 июня, победителем остался «Хасанморепродукт». Правда сумма, которую пришлось предложить за участок, выросла до 109,032 млн рублей.

С компанией должны заключить договор на 25 лет.

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