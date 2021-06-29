Пенсионные надбавки сохранятся при переезде из села

Правительство утвердило постановление о сохранении сельских надбавок к пенсиям при переезде в город. Эта мера поддержки распространяется в том числе на рыбоводов.

Напомним, проживающие в сельской местности пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет имеют право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии. В соответствующий список сельхозработ входит рыбоводство.

«Однако сейчас сельские надбавки не распространяются на пенсионеров, которые покинули сельскую местность – например, переехали в город к родственникам. Также надбавки отменяются, если населенный пункт, в котором проживали эти граждане, после административного преобразования стал относиться к городу», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

С 1 января 2022 г. пенсионеры смогут получать надбавки не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город. Такие правила закреплены постановлением правительства РФ от 23 июня 2021 г. № 962.

Отмечено, что решение принято по поручению президента. Подписанным документом внесены изменения в постановления правительства от 18 марта 2015 г. № 249 и от 29 ноября 2018 г. № 1441.

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