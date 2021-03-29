Сельские рыбоводы смогут «увезти» пенсионную прибавку в город

Гражданам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет, а потом переехавшим из нее, планируют сохранять повышенную пенсию. Такая надбавка положена в том числе рыбоводам.

Проживающие в сельской местности пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет имеют право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии. В соответствующий список сельхозработ вошло рыбоводство.

Поручение по этим надбавкам дал президент Владимир Путин по итогам февральской встречи с руководителями фракций в Государственной Думе, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительству поставлена задача совместно с Госдумой рассмотреть вопрос «о сохранении повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, в случае выезда таких лиц на новое место жительства за пределы сельской местности».

Также правительство должно представить предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Срок исполнения поручения – 1 мая.

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