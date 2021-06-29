Иван Фетисов: Мы обязаны оправдать доверие участников форума и выставки

IV Международный рыбопромышленный форум и выставка в Санкт-Петербурге по срокам сдвинулись на сентябрь. «Главная задача, которую мы для себя ставим, - обеспечить безопасность гостей и участников и при этом - эффективность выставочной работы для бизнеса», - подчеркнул гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Перенести Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2021 на два месяца решено в связи со сложной эпидобстановкой. Новые даты проведения - с 8 по 10 сентября.

«Мы намерены добиться, чтобы форум и выставка прошли на уровне, который все ожидают, - заявил Fishnews Иван Фетисов, генеральный директор компании - оператора мероприятий Expo Solutions Group. - Недопустимо проводить выставку для галочки. Наша площадка должна быть эффективной для участников, помогать в развитии бизнеса, партнерских связей».

Сейчас организаторы продолжают подготовку к Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2021. «Есть компании, которые в июле не могли принять участие, например, из-за того, что у них в это время лососевая путина. Теперь и они выразили готовность присоединиться», - рассказал руководитель ESG.

Российская рыбная отрасль развивается, вместе с ней на новый уровень выходят форум и выставка в Санкт-Петербурге. «Каждый год число участников растет примерно на 30%. Присоединилось большое количество трейдеров, дистрибьюторов, у нас обширный сектор аквакультуры и, конечно, ведущие компании в сфере добычи и переработки рыбы и морепродуктов. Представлены и другие отрасли, связанные с рыбным хозяйством. Мы обязаны оправдать доверие наших участников», - подчеркнул Иван Фетисов.

Организатор Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России. Оператор мероприятий - Expo Solutions Group.

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