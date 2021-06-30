Китай снижает промысловую нагрузку на кальмаров

КНР официально вводит для своих судов ежегодные периоды запрета на промысел кальмаров в некоторых открытых районах Мирового океана. Мера направлена на защиту запасов.

Соответствующий циркуляр выпустило Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая.

Как пишет государственное информагентство «Синьхуа», с 1 июля по 30 сентября каждого года китайскому флоту запрещается добыча кальмара в открытых водах юго-западной части Атлантического океана (вне исключительных экономических зон). С 1 сентября по 30 ноября такой мораторий вводится для открытых вод в восточной части Тихого океана.

В прошлом году Китай опробовал эти меры в пилотном режиме, сообщает корреспондент Fishnews. В результате запасы и общий вылов кальмаров на юго-западе Атлантики и на востоке Тихого океана за первые четыре месяца 2021 г. увеличились по сравнению с уровнем 2020 г., заявили в Минсельхозе КНР со ссылкой на экспертов.

Напомним, прошлогодний эксперимент, по данным американского журнала The Marine Executive, охватил главные зоны нереста кальмара Гумбольдта у Галапагосских островов (Эквадор) и аргентинского кальмара-иллекса в водах Аргентины, Уругвая и Бразилии.

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