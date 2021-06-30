По вылову гребенчатой креветки разрабатывают корректировку

Общий допустимый улов гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2021 г. предлагается снизить на 124 тонны. Обоснования корректировки размещены для общественного обсуждения.

Отраслевая наука предложила снизить ОДУ гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2021 г. с 714 тонн до 590 тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Нынешний допустимый улов был определен по результатам траловой съемки 2018 г. и данным об уловах на промысловое усилие 2019 г. Однако съемка 2020 г. в Татарском проливе на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов» и мониторинг промысла в нынешнем году обеспечили новые научные данные по ресурсу.

Исследования показали резкое снижение биомассы промыслового запаса и плотности промысловых скоплений по сравнению с 2018 г. Величина промзапаса снизилась более чем вдвое. Уловы на промысловое усилие в прошлом году резко упали, мониторинг в первой половине 2021 г. показал дальнейшее снижение уловов на усилие и сокращение доли промысловых особей в уловах.

Материалы, обосновывающие изменение ОДУ, опубликованы для общественных обсуждений на сайте Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО). Вопросы, замечания и предложения собираются в форме письменного опроса.

Отмечено, что постепенное восстановление запаса позволило увеличить объем ОДУ гребенчатой креветки в Татарском проливе за последние десять лет более чем в три раза. При этом доля освоения за последние пять лет в Западно-Сахалинской подзоне составляет 78–98%. В 2020 г. в этом промысловом районе добыто 492,7 тонны, или 70,3% от ОДУ. Недоосвоение выделенных лимитов в Западно-Сахалинской подзоне специалисты связали с организационными причинами и специфическими гидрологическими условиями. В 2021 г. промысловая статистика показала значительное снижение уловов. На 2 июня в Западно-Сахалинской подзоне было выловлено 93,51 тонны гребенчатой креветки, или 13,1% от ОДУ, и это значительно ниже показателей освоения прошлых лет, сказано в материалах института.

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