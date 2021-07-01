Глава Росрыболовства проверил стройку причалов на Камчатке

Работы по реконструкции инфраструктуры в порту Петропавловск-Камчатский идут по графику, сообщили в Росрыболовстве. Причалы будут выставлены на конкурс для аренды.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках визита на Камчатку побывал на строительной площадке в порту Петропавловск-Камчатский, где идет реконструкция причалов для создания рыбного терминала.

Реконструкция объектов портовой инфраструктуры в бухте Моховая – трех причалов общей протяженностью более 530 погонных метров – предусмотрена госпрограммой развития рыбохозяйственного комплекса. Работы первой очереди закончены в 2018 г., сейчас завершается вторая очередь: объекты готовы более чем на 90%, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Отмечено, что строительство идет теми темпами, которые были обозначены в контракте. «Сейчас стоят две основные задачи – вовремя сдать объект и обеспечить развитие площадки, которая располагается возле причальных стенок. Будем выставлять причальный фронт на конкурс для последующей аренды», – отметил Илья Шестаков.

По словам руководителя Росрыболовства, для реализации инфраструктурных проектов есть потенциальные инвесторы. «Поэтому важно провести конкурсные процедуры, чтобы площадка начала развиваться в той логике, которая была нами определена», – подчеркнул он.

«Новые глубоководные причалы, который отремонтировал ФГУП «Нацрыбресурс» (находится в ведении Росрыболовства), способны принимать и обрабатывать морские суда водоизмещением до 30 тыс. тонн. Это позволит обеспечить беспрепятственные заходы в порт современных судов и развитие прибрежной инфраструктуры. В бухте Моховая планируется создание морского транспортного узла для перевалки и хранения рыбных грузов», - отметили в пресс-службе.

Фото предоставлены пресс-службой Росрыболовства.

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