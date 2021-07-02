Форум и выставка в Питере готовятся принять гостей в сентябре

Все ранее полученные билеты на IV Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий действительны, продажи площади под экспозицию вновь открыты, сообщил оператор мероприятия Expo Solutions Group.

На прошлой неделе организаторы IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia объявили о переносе мероприятия на два месяца вперед. Новые даты 8 - 10 сентября 2021 г. Причиной переноса стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Выставка и форум будут также проходить в КВЦ «Экспофорум», в павильоне F и Конгресс-центре. Содержание деловой программы останется прежним, но возможны изменения в ее расписании.

«Все ранее полученные билеты на мероприятие – действительны. Продажа площади вновь открыта», - рассказали в пресс-службе Expo Solutions Group.

В 2018 году мероприятие уже проходило в сентябре и получило хорошие отзывы. Начало осени – это период, когда заканчивается пора отпусков, а деловая активность возрастает.

«Мы намерены добиться, чтобы форум и выставка прошли на уровне, который все ожидают, - заявил Fishnews генеральный директор ESG Иван Фетисов. - Недопустимо проводить выставку для галочки. Наша площадка должна быть эффективной для участников, помогать в развитии бизнеса, партнерских связей».

В компании отметили, что безопасность остается приоритетом. «В случае необходимости мы готовы проводить ПЦР-тесты для наших участников и даже организовать работу лаборатории на площадке», - сообщил Иван Фетисов.

Организатор Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России. Оператор мероприятий - Expo Solutions Group.

Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер выставки и форума.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews