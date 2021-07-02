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Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Компания «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» - пионер и лидер глубоководного промысла России – отмечает 30-летие. С какими результатами предприятие встречает юбилей и какие задачи ставит перед собой и целой отраслью – в материале Fishnews.

В 1991–1992 гг. молодое предприятие «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» уже сильно отличалось от остальных. В его основе лежала подвижная предпринимательская идея, помноженная на профессиональный, организаторский опыт в рыболовстве и идею вывода российского рыболовства на новые рубежи. Уже на старте это давало начинанию большой потенциал, отмечают непосредственные участники событий тех лет.

В совет директоров «Рыболовецкого колхоза «Восток-1», или «команду первых», которая и взялась за строительство молодой компании с нуля, без советского наследства в виде флота и ресурсов, вошли Валерий Харитонович Шегнагаев – председатель совета директоров, Николай Исаакович Котляр – бывший министр рыбного хозяйства СССР, Евгений Дмитриевич Ширяев и Александр Александрович Передня, в 1996 г. избранный председателем правления.

Курс на эффективность

Приоритетным ресурсом на Дальневосточном бассейне в 90-х был краб. Но подходы к освоению этого валютоемкого объекта у разных компаний были разные. «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» выбрал курс на повышение технологичности и эффективности промысла, а в качестве инструментов – современные суда и глубокую переработку улова.

В вопросе приобретения флота молодая компания начала взаимодействовать с американскими коллегами, взяв в эксплуатацию по системе бербоут-чартера с последующим выкупом три современных краболова-процессора. Члены экипажей тех лет вспоминают, как осваивали невиданные прежде в России промысловые суда, оснащенные компьютерами и технологическими линиями по заморозке краба в рассоле. С этой продукцией можно было смело завоевывать богатые рынки Америки и Японии.

«Рыболовецкий колхоз «Восток-1» выбрал курс на повышение технологичности и эффективности промысла, а в качестве инструментов – современные суда и глубокую переработку улова

Вспоминают рыбаки и то, как менялось отношение людей к своему труду. Отличным опытом для них стал период совместной работы с американскими специалистами. «Восток-1» перенял у зарубежных капитанов и рыбаков самые необходимые и на тот момент передовые знания и навыки.

Подход с умом

РК «Восток-1» пошел дальше не только в промысле, но и переработке. Выпуск готовой продукции из сырья осуществлялся прямо на судах, при этом каждое имело индивидуальный сертификат, позволявший поставлять произведенную в море продукцию за рубеж.

Первым в отрасли «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» начал внедрять на производстве экологически чистые безотходные технологии по переработке краба и рыбы: это был результат совместного труда с учеными Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО).

На рубеже веков ученые и рыбаки взялись за расширение возможностей переработки. С 1995 г. РК «Восток-1» по просьбе Госкомрыболовства занялся программой «Хитозан». Первоначально поводом взяться за это направление стала задача государственной важности – получение биополимера из панцирей ракообразных. После гибели в 1989 г. атомной подводной лодки «Комсомолец» в Норвежском море остро стоял вопрос предотвращения возможной ядерной катастрофы. Для колхоза исследования в этом направлении были еще и возможностью получить дополнительные промысловые ресурсы – квоты шельфовых крабов, которые по результатам работы обещал выделить регулятор. В течение двух лет «Восток-1» занимался переоснащением своего флота для сбора панциря краба (карапакса), инвестировал в создание новых производств по выпуску хитозана на базе отечественных химических предприятий. В общей сложности компания вышла на производство 20 тонн хитозана в год.

Затраты колхоза на эти работы исчислялись миллионами долларов, но, к сожалению, возврата средств и обещанных промысловых объемов от государства не последовало. К тому времени (1998–1999 гг.) запасы шельфовых крабов уже оказались сильно подорваны неконтролируемым промыслом на фоне естественного снижения численности, и государство начало сокращать объемы его добычи. «Для нас это был важный звонок, что надо уходить с шельфовых крабов – очень уязвимого ресурса – на глубоководные объекты, – комментирует тот период в истории компании Александр Передня, член совета директоров РК «Восток-1». – К сожалению, история грозит повториться и сегодня, когда на крабовых ресурсах государство пытается реализовать программы инвестквот. Полагаю, мы еще увидим разочарование инвесторов, взявших объемы на аукционах».

Вперед – на глубину

Освоение глубин Тихого океана предприятие начало с подачи Николая Котляра более 20 лет назад. Идею полностью поддержал и Валерий Шегнагаев. К модернизации флота предприятие приступило в начале 2000-х. Сотрудники «Восток-1» совместно со специализированными организациями фактически создали два новых типа судов: для глубоководного промысла рыбы и для глубоководного промысла краба. К 2018 г. компания ввела в строй 18 таких судов. Это позволило увеличить суммарный вылов глубоководных объектов предприятия с 5 до более чем 25 тыс. тонн. Среди них – крабы-стригуны японикус и ангулятус, макрурусы малоглазый и черный, палтусы синекорый и белокорый. А внедрение современных промысловых орудий лова и совершенствование технологии промысла позволили погрузиться уже на 2,5 км.

«Мы увидели четкую цель и выстроили к ней дорогу, а целью было пополнить флот, обеспечить освоение всех предоставленных нам ресурсов и сформировать задел для выхода в Мировой океан», – прокомментировал результаты инвестиционной работы генеральный директор «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Сайфулин.

Генеральный директор «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Но развитие глубоководного направления, которое в последние годы наконец набрало нужный темп, резко остановилось в 2019-м – с возвращением в отрасль аукционов. В этот раз на торги, теперь уже электронные, была выставлена половина всех квот добычи краба с инвестиционным обязательством для победителей по строительству краболовов на российских верфях. И, несмотря на все попытки рыбаков объяснить государству разницу между промыслом шельфовых и глубоководных крабов, различия в рыночной стоимости этих объектов, на аукцион отправились и стригуны ангулятус и красный.

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