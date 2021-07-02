РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Особое место в новейшей истории рыбного хозяйства занимает компания «Рыболовецкий колхоз «Восток-1». Рожденная в один год с современным российским государством, она изначально была создана, чтобы мыслить и действовать по-новому: не удерживать то, что досталось по наследству, а создавать свое на новом месте и двигаться вперед, открывая новые возможности для развития целой отрасли. Двигаться вопреки сомнениям и условиям.

Каким свое 30-летие встречает пионер и лидер глубоководного промысла России и какие задачи на ближайшие десятилетия ставит перед собой и целой отраслью РК «Восток-1»?

На страницах истории

Чтобы понять идею, которой компания следует с момента своего образования, «отмотаем» на три десятилетия назад…

В 1991–1992 годах молодое предприятие «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» уже сильно отличалось от остальных. В его основе лежала подвижная, живая предпринимательская идея, помноженная на богатый профессиональный и организаторский опыт в рыболовстве и идею вывода российского рыболовства на новые рубежи. В совокупности уже на старте это давало начинанию большой потенциал, отмечают непосредственные участники событий тех лет. Благодаря этому все последующие годы, в какой бы ситуации ни оказывалась компания вместе с отраслью, да и всей страной, здесь обязательно находили неординарные решения, стараясь смотреть на вещи шире и глубже остальных.

Предприятие стало акционерным обществом одним из первых в рыбной отрасли, откуда же в названии появилось слово «колхоз»? Люди должны сразу понимать, куда они идут трудиться и какая у компании цель, уверены в РК «Восток-1». В названии нового предприятия, создаваемого во Владивостоке, каждое слово обрело особый, глубокий смысл, раскрывающий его концепцию. «Колхоз» – это отношения в коллективе, это командное принятие решений и стремление к достижению общей цели. «Рыболовецкий» – это прямая связь с трудом, который уважаем и почитаем на Дальнем Востоке. Слово «Восток» дало геополитическую привязку к точке приложения сил. Ну а цифру «1» предприятие наполняет смыслом по сей день – это стремление всегда быть первыми, открывать новые горизонты.

В совет директоров «Рыболовецкого колхоза «Восток-1», или «команду первых», которая и взялась за строительство молодой компании с нуля, без советского наследства в виде флота и ресурсов, вошли Валерий Харитонович Шегнагаев – председатель совета директоров, Николай Исаакович Котляр – бывший министр рыбного хозяйства СССР, Евгений Дмитриевич Ширяев и Александр Александрович Передня, в 1996 году избранный председателем правления.

Курс на эффективность

Приоритетным ресурсом на Дальневосточном бассейне в 90-х был краб. Но подходы к освоению этого валютоемкого объекта у разных компаний были разные. «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» выбрал курс на повышение технологичности и эффективности промысла, а в качестве инструментов – современные суда и глубокую переработку улова.

В вопросе приобретения флота молодая компания начала взаимодействовать с американскими коллегами, взяв в эксплуатацию по системе бербоут-чартера с последующим выкупом три современных краболова-процессора. Члены экипажей тех лет вспоминают, как осваивали невиданные прежде в России промысловые суда, оснащенные компьютерами и оборудованные технологическими линиями по заморозке краба в рассоле. С этой продукцией можно было смело завоевывать богатые рынки Америки и Японии.

Вспоминают рыбаки и то, как менялось отношение людей к своему труду. Отличным опытом для них стал период совместной работы с американскими специалистами. «Восток-1» перенял у зарубежных капитанов и рыбаков самые необходимые и на тот момент передовые знания и навыки.

Стоит отметить, что и впоследствии компания не прекращала следить за передовым опытом мировых рыболовных держав, беря лучшее и совершенствуя это на практике.

Подход с умом

РК «Восток-1» пошел дальше не только в промысле, но и переработке. Выпуск готовой продукции из сырья осуществлялся прямо на судах, при этом каждое имело индивидуальный сертификат, позволявший поставлять произведенную в море продукцию за рубеж.

Первым в отрасли «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» начал внедрять на производстве экологически чистые безотходные технологии по переработке краба и рыбы: это был результат совместного труда с учеными Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО).

Важно отметить, что с первых лет существования и по сей день РК «Восток-1» сохраняет веру в науку, без которой рыбная отрасль не способна нормально существовать и тем более развиваться, убеждены в компании. Эту идею здесь всегда подтверждали на практике.

Следующий же после появления «Восток-1» год оказался крайне сложным для всех рыбаков Дальнего Востока. В 1992 году советская банковская система свалилась в глубокий кризис. Вместе с рыбаками бедствовала и отраслевая наука, практически утратившая государственное финансирование. В этой ситуации «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» нашел способ объединить возможности науки и производственную базу рыбаков. В течение года ученые ТИНРО могли вести полноценные промысловые экспедиции на арендованном колхозом флоте, а рыболовецкое предприятие – выполнять промысловые планы. Кроме того, более полугода молодая компания финансировала выплату зарплаты сотрудникам института – двум тысячам человек.

На рубеже веков ученые и рыбаки взялись за расширение возможностей переработки. С 1995 года РК «Восток-1» по просьбе Государственного комитета РФ по рыболовству занялся программой «Хитозан». Но первоначально поводом взяться за это направление стала задача государственной важности – получение биополимера из панцирей ракообразных. После гибели в 1989 году атомной подводной лодки «Комсомолец» в Норвежском море остро стоял вопрос предотвращения возможной ядерной катастрофы. Для колхоза исследования в этом направлении были еще одной возможностью получить дополнительные промысловые ресурсы – квоты шельфовых крабов, которые по результатам работы обещало выделить Госкомрыболовство. В течение двух лет «Восток-1» занимался переоснащением своего флота для сбора панциря краба (карапакса), а также инвестировал в создание новых производств по выпуску хитозана на базе отечественных химических предприятий. В общей сложности «Восток-1» вышел на производство 20 тонн хитозана в год.

Затраты колхоза на эти работы исчислялись миллионами долларов, но, к сожалению, возврата средств и обещанных промысловых объемов от государства не последовало. К тому времени (1998–1999) запасы шельфовых крабов уже оказались сильно подорваны неконтролируемым промыслом на фоне естественного снижения численности, и государство начало сокращать объемы его добычи. «Для нас это был важный звонок, что надо уходить с шельфовых крабов – очень уязвимого ресурса – на глубоководные объекты, – комментирует тот период в истории компании Александр Передня, член совета директоров РК «Восток-1». – К сожалению, история грозит повториться и сегодня, когда на крабовых ресурсах государство пытается реализовать программы инвестквот. Полагаю, мы еще увидим разочарование инвесторов, взявших объемы на аукционах».

Стоит отметить, что в те годы совместно с наукой «Восток-1» создал много различных препаратов на основе хитозана и коллагеназы для применения в медицине, в сельском хозяйстве, животноводстве, аквакультуре. К сожалению, все эти открытия опередили свое время и в те годы не нашли должного спроса, несмотря на доказанную эффективность полученной продукции.

«Восток-1» продолжал тесно сотрудничать с наукой и на промысле. Совместно с учеными рыболовецкое предприятие занималось освоением новых промысловых районов и объектов добычи. Среди них – дальневосточная мойва в Охотском и Беринговом морях и охотоморская популяция синекорого палтуса.

Все видели, как наравне с остальными предприятие наделяли ресурсами в таких районах, где, по мнению опытных рыбаков, «ничего не водится» и бесполезно что-то ловить. Но с учеными на борту суда РК «Восток-1» открывали новые места обитания промысловых рыб и крабов, которые, конечно, тут же становились достоянием всей отрасли.

Вперед – на глубину

Освоение глубин Тихого океана предприятие начало с подачи Николая Исааковича Котляра более 20 лет назад. Идею полностью поддержал и Валерий Харитонович Шегнагаев, который все последующие годы, несмотря на сложности, а порой и отчаянные ситуации, вел компанию к цели, верил, что однажды колоссальные усилия первопроходцев оправдаются. И это произошло в 2016 году, когда предприятие начало получать первую отдачу от промысла глубоководных крабов.

К сожалению, даже в наши дни, имея в распоряжении научную поддержку и современные технологии, государство не торопится создавать стимулы для продвижения рыбаков на глубину, где на самом деле располагаются огромные запасы водных биоресурсов. Поэтому не будет преувеличением сказать, что те результаты, которые российская рыбная отрасль показывает сегодня в направлении глубоководного промысла (научное исследование районов и объектов промысла, выработка и освоение технологий ведения добычи рыбы и крабов на глубине до 2500 метров, создание специализированного флота, подготовка специалистов, выведение на рынок и популяризация среди потребителей новой рыбопродукции), – это фактически результаты работы одной компании – АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1». Компании, которая, как и прежде, верит в науку и вовлекает ее во все свои начинания.

К модернизации флота для освоения морских глубин предприятие приступило в начале 2000-х. Сотрудники «Восток-1» совместно со специализированными организациями фактически создали два новых типа судов: для глубоководного промысла рыбы и для глубоководного промысла краба. К 2018 году компания ввела в строй 18 таких судов. Это позволило увеличить суммарный вылов глубоководных объектов предприятия с 5 до более чем 25 тыс. тонн. Среди них – крабы-стригуны японикус и ангулятус, макрурусы малоглазый и черный, палтусы синекорый и белокорый. А внедрение современных промысловых орудий лова и совершенствование технологии промысла позволили погрузиться уже на 2,5 км.

«Мы увидели четкую цель и выстроили к ней дорогу, а целью было пополнить флот, обеспечить освоение всех предоставленных нам ресурсов и сформировать задел для выхода в Мировой океан», – прокомментировал результаты инвестиционной работы генеральный директор «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Сайфулин.

Но развитие глубоководного направления, которое в последние годы наконец набрало нужный темп, резко остановилось в 2019-м – с возвращением в отрасль аукционов. В этот раз на торги, теперь уже электронные, была выставлена половина всех квот добычи краба с инвестиционным обязательством для победителей по строительству краболовов на российских верфях. И, несмотря на все попытки рыбаков объяснить государству разницу между промыслом шельфовых и глубоководных крабов, различия в рыночной стоимости этих объектов, на аукцион отправились и стригуны ангулятус и красный.

«Это был ощутимый удар для компании, потому что эти объекты давали пускай и невысокую, но стабильную отдачу. Мы добились настолько эффективной работы и снизили издержки, что даже на этой небольшой выручке аккумулировали хорошую прибыль, которая позволяла развивать остальные направления, в первую очередь добычу глубоководного макруруса», – прокомментировал проблему, вызванную аукционами, Александр Сайфулин.

Сегодня компании приходится заниматься поиском и запуском новых проектов под высвобождающийся флот, чтобы сохранить людям работу и перенастроить бизнес-модель. Очередной переломный момент в истории отрасли вновь требует от «Востока-1» принимать нестандартные решения.

Люди «Востока-1»

К вопросу подбора и воспитания кадров в компании «Восток-1» всегда относились с особым вниманием и объективной строгостью. И от каждого здесь требуется полное погружение в свое дело.

С первых лет в «Рыболовецком колхозе «Восток-1» был взят за основу принцип, когда заработок напрямую зависел от результатов труда. Поэтому по сей день здесь каждый, от капитана до матроса, может предлагать свои идеи по улучшению труда, совершенствованию технологий. Важное место занимает обучение специалистов: еще с 90-х годов расходы на образование брало на себя предприятие, но эти вложения окупались.

Таким стал и личный опыт нынешнего руководителя компании Александра Николаевича Сайфулина. В компанию он пришел в 2007 году сразу после университета, но в РК «Восток-1» приобрел и необходимые навыки, дополнительные знания, и возможность самореализации.

«Наверно, я бы сказал, что у всех людей, работающих в нашей компании, воспитывается повышенное чувство ответственности. И оно действительно необходимо, – уверен генеральный директор «Рыболовецкого колхоза «Восток-1». – Находясь в море, ты должен действовать с полной ответственностью, принимать взвешенные решения, чтобы и судно не утопить, и людей заработком обеспечить. Сама жизнь заставляет предъявлять к себе очень высокие требования и требовать того же от окружающих. И, конечно, мы ожидаем подобного и от руководства отрасли, и государства в целом.

Поскольку во многих вопросах «Восток-1» является новатором, мы всегда должны смотреть где-то чуть дальше, чуть глубже, чем другие. Поэтому мы не боимся высказывать свое мнение, предлагать свое видение развития и инструменты для этого. Не боимся высказывать претензии, когда видим, что принимаются не совсем правильные решения. Мы понимаем – впоследствии это затронет всех».

Один из заслуженных ветеранов компании – Яков Федорович Шевченко, с 1996 года он возглавляет юридическую службу «Восток-1». В рыбной отрасли предприятия несут повышенную ответственность: это и люди, и флот, и работа на внутреннем рынке, и международные отношения – каждый шаг должен четко вписываться в рамки законодательства и быть безопасным.

«Сказать однозначно, когда правовая среда в отрасли была сложнее – в начале 1990-х или сейчас, – сложно. Тридцать лет назад только разрабатывались законы, в отрасли не было проработанной нормативной базы. Зато сегодня, к сожалению, к правовой зарегулированности прибавилось, я бы сказал, беспардонное отношение государства к бизнесу. Яркий тому пример – выставление на аукционы квот глубоководного краба. Почему, на каком основании это было сделано?.. Мы пытались выяснить это и в генпрокуратуре, и в различных государственных органах, но бесполезно – судя по всему, все вопросы решены на ином уровне», – не скрывает возмущения и переживания за свою компанию и теперь уже родную для себя рыбную отрасль Яков Федорович.

Большую часть жизни он отдал службе в следственных органах и, по собственному признанию, в 50 лет уже сложно было представить такую кардинальную смену сферы деятельности. Но погружение в юридические вопросы отраслевой специфики, по словам ветерана РК «Восток-1», оказалось не менее увлекательным. За четверть века удалось хорошо узнать труд рыбака, проникнуться уважением к людям этой тяжелой профессии.

«Работа в колхозе – это большой и хороший отрезок моей жизни, сегодня для меня это уже родной дом. Я ни разу не сожалел, что пришел в «Восток-1». Если бы были мои молодые годы, я бы еще 25 лет здесь проработал – так и напишите», – с улыбкой рассказывает Яков Федорович о своем отношении к РК «Восток-1».

В компании, которая специализируется на непростых объектах промысла, особую роль играет маркетинговый отдел. Его начальник Александр Вячеславович Косенюк сам себя относит к «воспитанникам» «Востока-1», которые выросли в компании и здесь же сформировали свой профессиональный опыт. Большую роль, по словам Александра, в этом сыграла команда первых маркетологов предприятия, которая была в «Востоке-1» с самого его основания и с нуля занималась продвижением продукции на рынках.

«Восток-1» всегда делает упор на более полном использовании биоресурсов, говорит Александр Косенюк, – пропорционально тем физическим и финансовым усилиям, которые затрачиваются на их добычу. Например, интересный опыт в этом плане в последние годы компания получила, работая над продвижением на российском рынке продукции из глубоководных макрурусов.

«Лично для меня работа с непростыми для рынка глубоководными объектами, на которых специализируется «Восток-1», – это задача одновременно и сложная, и интересная. В английском языке есть хорошее слово, которое отражает суть этого, – challenge, или “вызов”. Наша компания тоже никогда не боялась принимать этот вызов, – отмечает Александр Косенюк. – Здорово ощущать себя частью одной команды, которую объединяют общие цели».

Школа жизни

Если говорить о важных для рыболовной компании составляющих, то, конечно, на первое место стоит поставить флот. В «Рыболовецком колхозе «Восток-1» это направление находится в руках настоящих профессионалов, лично прошедших большую школу жизни в море.

Главный инженер Денис Юрьевич Задорожный этой осенью отметит уже 19 лет службы в компании, 12 из которых прошли на рыбопромысловых судах.

За последние пять лет «Восток-1» реализовал два крупных проекта по реконструкции судов. Как обычно, инициаторами выступили сами экипажи, которые четко видят, что надо улучшить. На судах были заменены выборочные блоки на более мощные: теперь выборка крабового порядка с глубины более километра вместо 5-6 часов занимает всего 2,5-3 часа. За счет увеличения скорости повысились эффективность и продуктивность промысла. Были увеличены мощности производственного цеха и судового холодильного оборудования.

Помимо улучшения технических характеристик судов, «Восток-1» повышает и качество жизни экипажей. Безусловно, особое внимание в колхозе уделяют вопросам безопасности.

О своей истории прихода в «Восток-1» Денис Задорожный, как и остальные, рассказывает охотно и с теплом в голосе. «Компания всегда была на слуху, попасть сюда на работу считалось за честь, но сделать это было непросто. Я к этому стремился, и когда наконец устроился на флот «Востока-1», понравилось всё – и коллектив, и руководство. Так что уходить отсюда я уже точно не собирался». С рыболовецким колхозом у Дениса Юрьевича связана вся жизнь, поэтому благополучие родной компании для него напрямую связано с уверенностью и благополучием своих родных.

«Коллектив «Востока-1» готов решать задачи любой сложности – это компания с большим потенциалом, она хочет и может развиваться. Если бы нам дали возможность выйти на промысел в Мировой океан, я думаю, без труда организовали бы и это – наши суда в принципе готовы, и опыта хватает», – уверен главный инженер РК «Восток-1».

Еще один опытный рыбак – 33 года в морях, включая 10 лет на капитанском мостике, – Евгений Олегович Копытов, начальник отдела добычи рыболовецкого колхоза. В его ответственности 18 судов: 8 краболовов-процессоров, 8 ярусоловных морозильных судов и 2 транспортных рефрижератора.

Задача не из легких – расставить флот с учетом технических возможностей судов, общих планов и целей компании и даже особенностей характера и опыта капитанов. В компании собраны только лучшие специалисты, уверен Евгений Олегович, важно лишь, чтобы каждый оказался на своем месте и максимально смог раскрыть свои способности.

Боевое крещение на новой руководящей должности он прошел в 2018 году, когда организовывал экспедицию на Императорский хребет для разведки промысловых запасов и условий работы.

«Я никогда не жалел, что пошел в море, хотя, оглядываясь назад, можно сказать, что из-за этого многое в жизни потерял, как и многие в морской профессии. Но ведь и приобрел тоже немало. Конечно, нынешняя работа на берегу очень интересная, она сильно расширила мой кругозор: когда ты работаешь капитаном, то мыслишь масштабом одного судна, а когда у тебя 18 пароходов – это совсем другая ответственность и задача».

Компанию «Восток-1» Евгений Копытов, как и остальные наши собеседники, считает своей жизнью. И видно, что это искренние слова: «Иногда смеюсь про себя: я с удовольствием иду на работу и с удовольствием иду домой – значит, меня можно назвать счастливым человеком».

Новая волна

С уходом на берег опытных капитанов, механиков, рыбаков флот «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» не остается без присмотра – в компании всегда есть кому передавать опыт и прививать любовь к профессии.

Ответственность в людях в РК «Восток-1» воспитывают доверием, тем более что рядом с новичками всегда есть старшие коллеги-наставники. Это помогает быстрее расти и зарабатывать авторитет в команде, ведь на флоте он в любом случае дается не за возраст, отмечают опытные моряки.

Когда готовилась эта статья, Алексей Владимирович Голубев заканчивал свой третий рейс в должности капитана на ярусолове «Восток-3». В колхоз он устроился в 2010 году, до этого матросом проходил в компании учебную практику.

По его словам, к глубоководному промыслу подходили постепенно: начинали до 1000 метров, и казалось, что глубже не получится. Но находили новые решения, учились на собственном опыте, и сейчас суда компании поднимают уловы уже с глубин 2000 метров и более. Такова специфика глубоководного промысла: чем глубже, тем сложнее – сильнее влияют течения, каждый раз приходится искать новые решения, порой отходить от выработанных ранее норм. Ежедневно капитаны держат связь с берегом, отчитываются, делают доклад, в случае необходимости получают помощь от коллег – общими усилиями искать решения в непростых ситуациях проще.

Что помогает старшему помощнику вырасти в настоящего капитана? Алексей Голубев уверен, что в первую очередь это желание двигаться вперед в профессиональном плане, расти как специалисту. Кроме того, настоящий капитан должен иметь холодную голову – сохранять спокойствие, проявлять уважение ко всем и каждому, нести ответственность – это очень важно. И обязательно он должен общаться со всем своим экипажем, так как важно предвидеть проблему, чтобы вовремя ее решить, а лучше предотвратить. Эти знания Алексей вынес из предыдущих лет работы под руководством опытных наставников.

С компанией «Восток-1» молодой капитан связывает свое будущее, даже несмотря на сложности, с которыми предприятие столкнулось в очередную эпоху глобальных перемен. «Хочется пожелать своей компании стабильности – чтобы государство не ущемляло такие предприятия, которые дают честный заработок за нелегкий труд многим людям и их семьям», – говорит Алексей Голубев.

Еще один представитель молодого поколения на флоте компании «Восток-1» – капитан краболова-процессора «Арктик Орион» Сергей Александрович Понкратов. В профессию он пришел по стопам отца. Командование судном принял в прошлом году в 29 лет. О своем втором рейсе рассказывал нам с борта своего судна, которое три месяца назад вышло на промысел.

На «Арктик Орионе» Сергей Понкратов впервые приступил к освоению мастерства глубоководного промысла. К тому моменту уже было с чем сравнивать, но, отмечает он, ни опыт работы на креветке тралом и ловушками, ни рыбный промысел дрифтерными сетями не имеют ничего общего с работой на 1,5 километрах.

Опыт «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» в освоении глубоководных крабов Сергей Понкратов считает по-настоящему уникальным – такого уровня работы способна достичь далеко не каждая компания. Тем серьезнее для отрасли могут быть потери от возвращения аукционов – прежде всего из-за сокращения практики работы на таких глубинах и утраты ценнейших для всей отрасли навыков.

Несмотря на всё, в юбилейный год он, как и все его коллеги, искренне желает своему предприятию пройти выпавшие трудности с наименьшими потерями. Команда «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» готова поддержать свою компанию на этапе перезагрузки, чтобы она скорее перешла к следующему этапу развития, нового роста и процветания, как минимум еще на 30 лет.

Удержать на светлой стороне

История была бы неполной без еще одной важной главы в жизни «Рыболовецкого колхоза «Восток-1». Главы, которую нельзя забывать хотя бы потому, что она помогла пережить сложнейшие испытания, поверить в человеческую доброту и получить шанс построить свою счастливую жизнь очень многим людям разных поколений, прежде всего детям.

С середины 1990-х благотворительность в компании была поставлена на профессиональную основу. Рыбацкое предприятия подставило плечо в то нелегкое время, когда страна оказалась в положении настолько критическом, что свои институты социальной помощи либо прекратили работу, либо не справлялись с масштабами волны социального бедствия, захлестнувшей население России. Сложно иначе назвать ситуацию, когда на пороге XXI века нужда выгоняет на улицы детей и стариков…

«Это был примерно 1995-й год, когда мы почувствовали, что доросли до возможности оказывать социальную помощь, и с этим предложением я пришел к вице-губернатору Приморского края Федору Тимофеевичу Новикову», – вспоминает эти страницы истории член совета директоров «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Передня. Компания высказала готовность поддержать пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Но выяснилось, что в еще более тяжелом положении в это время находились самые незащищенные представители общества – дети.

Рыболовецкий колхоз взял на бюджет три детских благотворительных центра во Владивостоке. «В течение десяти лет ежедневно мы кормили около 200 детишек из неблагополучных семей и беспризорников. У нас был целый штат – порядка 25 человек, которые вели эту благотворительную работу. Непосредственно общаясь с такими детьми, они выясняли, какие еще у них есть проблемы, что требуется, и мы находили возможности для их решения», – рассказывает Александр Передня.

За эту деятельность «Восток-1» получал благодарственные письма и дипломы от структур и организаций различного уровня, в том числе Российского детского фонда и Международной ассоциации детских фондов. Но в те годы благотворительную помощь предприятие оказывало и фондам ветеранов рыбной промышленности, ветеранов Великой Отечественной войны, больницам Владивостока, детским домам – всего около 50 адресов ежегодно.

Десять лет спустя детские благотворительные центры по просьбе мэрии Владивостока «Восток-1» передал обратно на баланс города. Однако благотворительную деятельность не прекратил, переключившись на новые сферы и проекты, актуальные для нового времени.

На протяжении всех лет компания реализует и внутренние программы помощи своим сотрудникам. В РК «Восток-1» есть свой пенсионный фонд для ветеранов предприятия и фонды, средства из которых направляются на решение различных жизненных вопросов сотрудников, а также на их профессиональный рост. Как отмечает генеральный директор РК «Восток-1» Александр Сайфулин, предприятие всегда готово оказать помощь своим работникам в самых разных вопросах, когда видит их профессионализм и преданность компании.

Отдельной строкой для «Востока-1» всегда была и продолжает оставаться поддержка рыбохозяйственной и академической науки и вузов, поставляющих кадры для предприятия.

ЧТО ДЛЯ ВАС «ВОСТОК-1»?

Александр Передня, член совета директоров «Рыболовецкого колхоза «Восток-1»:

– «Восток-1» для меня – это целая жизнь и большая школа. Я благодарен, что на моем пути встретились прекрасные учителя, умудренные таким опытом: учиться у тех, кто смог состояться в жизни и знает, как достигать поставленных целей, – это всегда бесценно.

Помню, как в 1992 году стоял перед выбором перспективы (а были и весьма заманчивые), думал, по какому из путей пойти. Но именно дар убеждения Валерия Харитоновича Шегнагаева, дар вдохновлять людей на новые открытия и свершения помог мне сделать этот шаг. Хотя на тот момент у «Востока-1» было всего-то «два стола, три стула» – и больше ничего. Из советского наследия – лишь название «Рыболовецкий колхоз…». «Восток-1» вырос с трех экипажей до нынешней тысячи человек; не было ни одного собственного судна, а сегодня это 16 добытчиков, оборудованных уникальным промысловым вооружением для работы на глубинах до 2,5 км, и 2 транспорта.

Абсолютно всё, что было достигнуто, открыто, исследовано и освоено за эти десятилетия, – результат колоссальной работы по-настоящему увлеченных людей. Но создать команду, которая видит правильную цель и полностью отдается ее достижению, увлечь ее за собой – это под силу только очень талантливым и одаренным людям с колоссальной энергией, упорством и силой воли. И это всё у Валерия Харитоновича есть.

«Восток-1» стал школой для очень многих в нашей отрасли. Если посмотреть, сколько кадров прошло через компанию за 30 лет, то получается около 30 000 человек! Причины ухода разные. Для кого-то темп работы и требования самоотдачи оказались слишком высоки. Кто-то увидел перспективы более быстрого карьерного роста в других компаниях, и у многих это получилось – сейчас они занимают ответственные посты в ведущих предприятиях отрасли. Не буду называть фамилии этих людей, но многие бы удивились, узнав, что альма-матер у них одна.

Я не стесняюсь говорить, что свой потенциал смог реализовать именно благодаря предприятию «Восток-1». И от того, что рыболовецкий колхоз занимается самыми разными направлениями, связанными с отраслью, у меня получилось реализовать себя во многом: и в рыбном хозяйстве, и в науке, и в социальной сфере – считаю это большим счастьем. Хотя подчас было очень тяжело. В юбилей принято говорить о радостных событиях и свершениях, но наша отрасль очень тяжелая и подчас очень трагичная, это неизбежно. Человек, который отдает ей жизнь, должен понимать, что это колоссальный труд и большая ответственность, и на этом пути будет много испытаний, которые придется пережить. У меня они были. Конечно, это тоже закалка характера. Хотя не уверен, что, если бы знал, что предстоит пережить, рискнул через это пройти. Но я ни о чем не сожалею и благодарен тому, что такой опыт у меня все-таки был. Как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Так и «Восток-1»: на пути открытий ему выпала нелегкая, но интересная судьба. Предприятие всё преодолевало именно в борьбе, ничего не получая в дар, – всё достигалось большим трудом. Каждую тонну ресурса рыболовецкий колхоз отработал сторицей научными исследованиями и открытиями, которые сейчас целиком и полностью в отраслевом портфеле. В годы аукционов нам пришлось буквально бороться с браконьерами за право на честный промысел – это доставалось очень и очень дорого. Им достаточно было купить один лот для права выйти на промысел, мы же по запредельным ценам покупали ресурсы для работы на весь промысловый период. Непросто складывалось и с глубоководным крабом: 15 лет мы терпели убытки, теряли веру, но в минуты отчаяния Валерий Харитонович продолжал убеждать, что нам это под силу. И вот, наконец, с 2016 года пошла отдача, промысел стал рентабельным. Правда, всего три года спустя регулятор предложил не развивать дальше глубоководный промысел, а начать использовать его как источник инвестиций – к сожалению, слишком рано, последствия могут оказаться трагичными для отрасли…

Но, как и прежде, «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» дает слово себе и своей команде пробиться через торосы и вновь выйти на чистую воду. А у нас в компании каждое слово имеет смысл, который полностью подтвержден 30-летней историей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ «ВОСТОКУ-1»

Василий Соколов, заместитель руководителя Росрыболовства:

– «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» – одна из старейших компаний в современной истории России. Она зарекомендовала себя новатором в рыбном хозяйстве. С самого своего основания компания вела инновационную деятельность и всегда ориентировалась на науку. Эти люди рискнули пойти даже, казалось бы, в неперспективные с коммерческой точки зрения объекты, за которые остальные не хотели браться, взялись осваивать большие глубины, развивать новые рынки. В результате «Восток-1» создал новые направления и в промысле, и в производстве продукции, действуя в тесной увязке с научными рекомендациями.

«Восток-1» постоянно изучает возможности новых районов Мирового океана, разрабатывает современные методы и орудия лова, ищет перспективные объекты рыболовства. Да, как и у всех первооткрывателей, не каждое их начинание приносило хороший результат. Надо сказать, что эта компания была одной из первых, кто еще в 90-х начал производить в промышленных масштабах хитозан из панцирей крабов, которых они добывали, и делать биологически активные добавки. Пробовал «Восток-1» заниматься и кукумарией, когда этим видом в нашей стране еще мало кто интересовался. Пробовали они себя в аквакультуре, создавая плантации гребешков. Так предприятие нащупывало новые рынки, но не всегда это приносило ожидаемый результат: можно сказать, что в чем-то они опережали свое время, соответственно, не везде всё получалось. Вместе с тем в некоторых направлениях, например в глубоководном промысле, колхоз стал ярким лидером, успешно осваивая океанские глубины.

Поздравляя «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» с юбилеем, хочется пожелать коллективу успехов в нелегком рыбацком деле, новых свершений, здоровья. И, главное, чтобы все суда и люди, работающие в море, всегда возвращались на родной берег. Надеюсь на успешное развитие компании, на привлечение в промысел инноваций и открытие новых объектов и районов.

Желаю успеха, здоровья и благосостояния коллективу «Рыболовецкого колхоза «Восток-1»!

Заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО Алексей Байталюк:

- Уважаемый Валерий Харитонович, уважаемые коллеги – весь коллектив АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»!

От лица рыбохозяйственной науки примите самые искренние поздравления с юбилеем компании!

«Восток-1» – самая прогрессивная рыбопромышленная организация Дальнего Востока, которая, используя передовые технологии для добычи сложных и труднодоступных объектов промысла, определяет направление и развитие перспектив освоения новых ресурсов и новых районов. Вы справедливо пользуетесь уважением в профессиональном сообществе, а ваши заслуги признаются руководством отрасли и страны.

Продуманные решения, самоотдача, персональная и коллективная ответственность, внимание к деталям и постоянная модернизация производственных процессов, а также отношение к сотрудникам – всё это позволило выдержать все испытания и стать крупным и успешным предприятием со сплоченной, мощной командой.

Вас всегда отличало четкое понимание роли науки в обеспечении развития отрасли. Наше основанное на доверии и взаимопонимании сотрудничество продолжается уже много лет. Как результат – богатый опыт совместной реализации смелых и масштабных проектов, будь то организация промысла на больших глубинах, рациональное использование перспективных объектов лова или работы по оценке безопасности и совершенствованию ярусного промысла и другие направления. Уверены, что в будущем у нас много направлений совместной работы и немало общих побед.

Так пусть ваши достижения растут и преумножаются, удача сопутствует вам во всех делах, море будет спокойным, а уловы – богатыми!

Желаем всему коллективу «РК «Восток-1» прекрасного здоровья, финансового благополучия, сил и энергии, уверенности в завтрашнем дне!

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья:

– 30 лет назад был создан «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», который прошел огромный путь, стартовав буквально с нуля и став за эти годы лидером российского глубоководного промысла. Наверно, ни одна другая компания не ставила перед собой такие серьезные задачи и не достигала таких амбициозных целей даже в масштабах мирового опыта рыболовства.

Знаменательно и то, что компания была создана не на осколках старых советских предприятий, как многие, а начинала писать свою собственную историю с чистого листа. Над этой непростой задачей с первых лет существования «Востока-1» трудились лучшие умы: здесь работал и министр рыбного хозяйства СССР Николай Исаакович Котляр, и замминистра Евгений Дмитриевич Ширяев. Очень серьезно «Восток-1» подходил к научным изысканиям: все 30 лет компания сотрудничала с рыбохозяйственной наукой, благодаря этому в вопросах глубоководного промысла она продвинулась дальше всех. Этого правила рыболовецкий колхоз продолжает придерживаться и сегодня.

Известен «Восток-1» и участием в решении социальных проблем не только своих сотрудников, но и своих земляков. Отдельно в этом плане хочу отметить роль Александра Александровича Передни, члена совета директоров «Рыболовецкого колхоза «Восток-1», который в бытность депутатом заксобрания Приморского края с полной отдачей занимался вопросами социальной сферы.

Компания «РК «Восток-1» является одним из активных членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, многие годы входит в совет АРПП, занимает очень активную жизненную позицию по отношению к различным сферам рыбохозяйственной деятельности и рыбохозяйственной науки.

Хочется пожелать команде «Востока-1» творческих успехов. Я думаю, ей еще есть с чем работать и куда расти. Хочется пожелать производственного долголетия, чтобы компания успешно работала и развивалась очень долгие годы. И, конечно, пожелать всем крепкого здоровья.

Отдельно хотел бы отметить руководительский талант Валерия Харитоновича Шегнагаева. Такие люди, как он, видят перспективы развития промысла на многие-многие годы вперед и ставят сложнейшие задачи перед собой и своим коллективом, благодаря чему предприятию удается сохранять азарт, оставаться заряженным на достижение результата и двигаться вперед в любых условиях.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2021 г.