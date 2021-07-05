«Рыбные» санкции для Украины распространили на беспозвоночных

Правительство РФ расширило экономические санкции в отношении Украины. Список запрещенных для ввоза товаров дополнен – в том числе готовыми ракообразными, моллюсками и другими водными беспозвоночными.

Напомним, в конце 2018 г. Россия ввела запрет на ввоз товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через украинскую территорию. В соответствующий перечень вошла продукция, относящаяся к позиции 1604 ТН ВЭД ЕАЭС «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы».

Постановление правительства РФ от 28 июня 2021 г. № 1035 дополняет этот список, сообщает корреспондент Fishnews.

В перечень включили позицию «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (1605 ТН ВЭД ЕАЭС).

Изменения вступили в силу со 2 июля – даты официального опубликования.

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