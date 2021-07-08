Ограничений по лососям на Сахалине решили не добавлять

Научный штаб лососевой путины ВНИРО разработал рекомендации по организации промысла горбуши на северо-востоке Сахалина. Также федеральные власти планируют пересмотреть проект приказа об ограничениях на путину 2021 г.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел заседание штаба лососевой путины. Одними из ключевых стали вопросы промысла в Сахалинской области.

Научный штаб лососевой путины ВНИРО разработал рекомендации по организации промысла горбуши на северо-востоке Сахалина. Они касаются сроков установки рам ставных неводов и начала промысла, а также количества проходных дней в неделю.

Ученые предлагают проводить постановку рам с 15 июля, открывать промысел в акватории от мыса Елизавета до 2 км севернее протоки залива Пильтун 25 июля (проходные дни – пять дней промысла и два дня пропуска), от 2 км южнее протоки залива Пильтун до мыса Терпения 1 августа (три дня промысла и четыре дня пропуска).

Глава Росрыболовства подчеркнул, что необходимо придерживаться научных рекомендаций, вместе с тем по результатам мониторинга сроки промысла могут быть изменены. «Будем ориентироваться на фактические подходы и мониторинг, если увидим, что рыба пойдет, то откроем путину раньше», - сказал Илья Шестаков.

Другой важный вопрос для рыбаков – ограничение длины центрального крыла невода для северо-востока Сахалина 1,5 км. Мера была предусмотрена в проекте приказа Минсельхоза на путину 2021 г. «После детального обсуждения пришли к общему мнению, что пока это ограничение избыточное с учетом небольшого количества орудий лова, которое планируется выставлять», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на штабе, проект приказа по ограничениям будет скорректирован.

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