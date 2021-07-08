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«Рыбные» субсидии: позиция России

Государства - участники Всемирной торговой организации продолжают переговоры о запрете чрезмерных субсидий для рыбного промысла. В Росрыболовстве рассказали Fishnews о позиции нашей страны по этому вопросу.

В начале 2021 г. новая глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала объявила о намерении уже в текущем году завершить затянувшиеся переговоры о запрете чрезмерных «рыбацких» субсидий. На 15 июля запланирована встреча на уровне министров.

Редакция Fishnews направила в Росрыболовство вопросы о том, затронет ли готовящееся соглашение российские компании и какова позиция ведомства по этим субсидиям.

В пресс-службе федерального агентства напомнили, что переговоры направлены на выполнение пункта 14.6 Целей устойчивого развития ООН: запретить субсидии, способствующие чрезмерному вылову и созданию избыточных мощностей, а также отменить субсидии, способствующие ННН-промыслу. В ходе встречи 15 июля министры торговли стран - членов ВТО обсудят новую редакцию проекта соглашения, а также дальнейшие шаги на пути к достижению компромисса на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (30 ноября – 3 декабря 2021 г.).

По существу вопросов в Росрыболовстве сообщили следующее:

«Проект соглашения распространяется на субсидии на рыболовство и деятельность, связанную с рыболовством, осуществляемую в море. Таким образом, субсидии на развитие аквакультуры и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах, исключены из охвата проекта соглашения.

В соответствии с текущей редакцией проекта соглашения запрещаются субсидии, которые способствуют чрезмерному вылову и созданию избыточных мощностей.

Однако разрабатываемые в проекте соглашения правила позволяют сохранять программы поддержки, если государство применяет меры по управлению рыболовством, которые позволяют поддерживать рыбные запасы на биологически устойчивом уровне. Это соответствует российской практике управления водными биоресурсами.

Также проект соглашения предусматривает введение запрета субсидий судам или операторам, осуществляющим ННН-промысел. Сокращение незаконной, несообщаемой и нерегулируемой рыболовной деятельности в российской экономзоне и Мировом океане будет способствовать повышению устойчивости состояния рыбных запасов.

По некоторым оценкам, вылов от ННН-промысла в мире доходит до 30% от общего объема вылова, что, естественно, оказывает негативное влияние на рыбные запасы и способствует в конечном итоге избыточному вылову.

В свою очередь, стимулирование применения во всем мире мер по сохранению и управлению рыбными ресурсами также может привести к росту рыбных запасов, находящихся в устойчивом состоянии и, как следствие, их более рациональному использованию.

Россия ведет целенаправленную работу по пресечению ННН-промысла. С 2009 года реализуется Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. В том числе осуществляется контроль оборота уловов водных биоресурсов и продукции из них, как ввозимых на территорию России, так и вывозимых за ее пределы. Он распространяется на уловы российских рыбопромысловых судов в районах действия международных договоров и открытом море. Действует система документального подтверждения законности уловов и продукции из них, которая используется в рамках международного сотрудничества по борьбе с ННН-промыслом.

Росрыболовство работает над созданием системы прослеживаемости происхождения уловов на всех этапах их перемещения. Предусмотрено введение электронного судового журнала. Принимается и ряд других мер».

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