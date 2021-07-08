Госпрограммы распределили между вице-премьерами

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень курирующих госпрограммы зампредов правительства. Решение принято в рамках новой системы управления реализацией стратегических документов.

С 2022 г. в России начнет действовать новая система управления госпрограммами, должны трансформироваться подходы к их разработке и реализации. Для каждой программы, а также ее отдельных элементов обещают сформировать «перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития».

В рамках перехода к новой системе глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение госпрограмм между вице-премьерами. Профильный зампред правительства будет управлять реализацией программы.

«Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии», - прокомментировали в пресс-службе правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, курировать программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в рамках новой системы будет вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве за блок природных ресурсов.

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