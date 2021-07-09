Труд рыбаков Заполярья запечатлели в рисунках и поделках

В честь Дня рыбака Союз рыбопромышленников Севера проводит конкурс детского прикладного творчества. Лучшие работы о море, его обитателях и рыболовах выберут среди рисунков и поделок.

«День рыбака – это не просто наша профессиональная дата, это праздник всего региона, праздник Мурманска - города рыбаков и рыбацкой славы», - подчеркнули в СРПС.

Союз уделяет большое внимание популяризации отраслевых профессий и профориентации. Одна из составляющих - работа с молодежью и детьми.

«В прошлом году мы проводили фотоконкурс «Морская рыбалка». Тогда ребята со всей России слали свои работы, победителями стали как местные начинающие рыбаки, так и дети из других городов. В этот раз мы решили разнообразить концепцию и связали конкурс с прикладным творчеством», - рассказали Fishnews в пресс-службе Союза рыбопромышленников Севера.

Соревнуются более 40 работ - это и рисунки, и поделки в разных техниках. Участникам конкурса от 4 до 14 лет.

В каждой номинации «Рисунок / поделка» - три возрастные группы. Также предусмотрены награда за лучшую коллективную работу и приз зрительских симпатий. Итоги подведут к 11 июля - Дню рыбака.

Галерею работ смотрите в прикрепленных файлах. Фото предоставлены СРПС.

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