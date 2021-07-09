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«Рыбаки» - работа Терентьевой Эвы, 13 лет

Труд рыбаков Заполярья запечатлели в рисунках и поделках

В честь Дня рыбака Союз рыбопромышленников Севера проводит конкурс детского прикладного творчества. Лучшие работы о море, его обитателях и рыболовах выберут среди рисунков и поделок.

«День рыбака – это не просто наша профессиональная дата, это праздник всего региона, праздник Мурманска - города рыбаков и рыбацкой славы», - подчеркнули в СРПС.

Союз уделяет большое внимание популяризации отраслевых профессий и профориентации. Одна из составляющих - работа с молодежью и детьми.

«В прошлом году мы проводили фотоконкурс «Морская рыбалка». Тогда ребята со всей России слали свои работы, победителями стали как местные начинающие рыбаки, так и дети из других городов. В этот раз мы решили разнообразить концепцию и связали конкурс с прикладным творчеством», - рассказали Fishnews в пресс-службе Союза рыбопромышленников Севера.

Соревнуются более 40 работ - это и рисунки, и поделки в разных техниках. Участникам конкурса от 4 до 14 лет.

В каждой номинации «Рисунок / поделка» - три возрастные группы. Также предусмотрены награда за лучшую коллективную работу и приз зрительских симпатий. Итоги подведут к 11 июля - Дню рыбака.

Галерею работ смотрите в прикрепленных файлах. Фото предоставлены СРПС.

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Fishnews

  • «Рыбаки» - работа Терентьевой Эвы, 13 лет
  • «Золотая рыбка», Никонова Кристина, 13 лет
  • «Морской пейзаж», Анастасия Гогенко, 14 лет
  • «По волнам», Никонова Кристина, 13 лет
  • «Парусник», Педорич Мария, 14 лет
  • «Чудо-рыба», Королева Виктория, 12 лет
  • Андрианова Валерия, 7 лет
  • «Дельфинчик», Лукьянова Алена, 8 лет
  • «Богатый улов» - работа коллектива 2-й старшей группы МАДОУ № 15 г. Мурманска
  • Григорян Анастасия, 4 года
  • Мамедов Амир, 5 лет
  • Крещенецкая Анастасия, 12 лет
  • Елисеева Маргарита, 12 лет
  • Панно «Профессия – рыбак». Коллективная работа МБУ ДО Первомайского ДДТ: Никита Шахов, 11 лет; Мубаракшина Вероника, 11 лет; Вознюк Дарья, 11 лет
  • Степовый Лука, 6 лет
  • «В пути за большой рыбой», Вяткина Лиза, 10 лет
  • «На Севере жить - рыбу ловить!», Васильева Виктория, 7 лет
  • «В далекое плавание», Дьячук Давид, 6 лет
  • Смирнова Алиса, 4 года
  • Саша Голубкина, 11 лет, г. Мурманск
  • «Парусник», Астахина Николь, 10 лет
  • Коллективная работа 1-й и 2-ой младших групп (3-4 года) МАДОУ № 112, г. Алматы
  • «Богатый улов», Шапиро Артем, 6 лет
  • «Корабли уходят в море…», Морозов Илья, 7 лет
  • Слепнев Леонид, 9 лет
  • Павлишина Дарья, 4 года
  • «А на море корабли...», Прохорова Светлана, 6 лет
  • «Мой папа-рыбак», Зуева Юлия, 11 лет
  • «3D-судно», Руденко Саша, 8 лет
  • «Первые рыбаки Земли Кольской», Бурмагина Полина, 12 лет
  • «Дельфин», Мазурова Маргарита, 8 лет
  • Лучшие работы о море, его обитателях и рыболовах выберут среди рисунков и поделок
  • Салфетка «Морской бриз», Киврина Полина, 10 лет
  • «Семь футов под килем», Ереминцева София, 5 лет
  • «Давай дружить», Тихонова Яна, 9 лет
  • «Рыба-щука», Веремчук Софья, 7 лет
  • «Ловись, рыбка» - работа Соловьёвой Дарины, 8 лет
  • «Невероятный подводный вид Заполярья», Ева Непейвода, 8 лет
  • «Парусник», Локтионова Анастасия, 11 лет
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