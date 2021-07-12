Холодильники Дальнего Востока стараются разгрузить под лосось

В связи с путиной стоит задача максимально разгрузить холодильные мощности Дальнего Востока для приема лосося. С этой целью организована бесперебойная подача вагонов и вывоз рыбопродукции в центральную часть страны, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

На встрече с журналистами руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отдельно остановился на вопросах поставок в Китай - традиционно важнейшем направлении экспорта российской рыбы.

Ведомство проводит с китайскими коллегами активную работу по обеспечению торговли, подчеркнул глава ФАР. К сожалению, договориться о возобновлении поставок продукции навалом пока не удалось, сохраняются и риски при отправке товара в рефконтейнерах.

В связи с этим большая работа выполнена для переориентации поставок российской продукции из водных биоресурсов, отметил руководитель Росрыболовства. Для того чтобы решить проблемы с транзитом продукции через Южную Корею, ведомство провело переговоры с заместителем министра морских дел и рыболовства страны.

При этом Илья Шестаков отметил важное значение поставок в Китай для разгрузки холодильных мощностей на российском Дальнем Востоке, сообщает корреспондент Fishnews. Для того чтобы холодильники региона готовы были принимать лосось, проведена работа с РЖД.

«Бесперебойно идет сейчас постановка вагонов и вывоз рыбной продукции в центральную часть [страны - прим. ред.], для того чтобы освободить холодильники уже для больших объемов лососевой путины», - рассказал руководитель Росрыболовства.

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