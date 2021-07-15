Чилийский лосось стал больше цениться за рубежом

В Республике Чили за апрель-июнь выручка от экспорта лосося достигла 1,15 млрд долларов - это на 11% выше уровня 2020 г. При этом поставки в натуральном выражении сократились на 9%, до 157 тыс. тонн. На финансовых показателях отразился рост цен.

В течение второго квартала стоимость килограмма красной рыбы выросла с 6 до 7,3 доллара. Цифры приводит портал Seafood Source со ссылкой на данные ассоциации «Чилийский лососевый совет» (Chilean Salmon Council).

Главные экспортные рынки для лосося республики – США, Япония, Бразилия, Россия и Китай. На их долю суммарно приходится 81,4% поставок за рубеж, сообщает корреспондент Fishnews. При этом поставки в Соединенные Штаты, Бразилию и РФ во втором квартале выросли, а экспорт в натуральном выражении в Японию и Китай снизился.

Уменьшение китайского сектора объясняют недоверием властей КНР к замороженным продуктам питания - несмотря на заверения ВОЗ о низкой вероятности такого источника распространения коронавируса.

В Чилийском лососевом совете рассчитывают на дальнейший рост производства красной рыбы.

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