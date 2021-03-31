ВОЗ и Китай по-разному оценивают опасность «заморозки»

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения сочла передачу COVID-19 через замороженные продукты маловероятной. Китайские ученые придерживаются другого мнения.

В январе в городе Ухань побывала с миссией группа из 34 ученых – из Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Катара, Кении, Китая, Нидерландов, России, США и Японии. При этом 17 специалистов были из КНР, 17 – из зарубежных стран, сообщает корреспондент Fishnews. Расширенная версия отчета имеется в распоряжении Associated Press.

Команда экспертов ВОЗ, работавшая совместно с китайскими коллегами, установила: коронавирус может переноситься с поставками замороженных продуктов питания, однако риск заражения значительно ниже, чем в случае передачи от человека к человеку.

Говорится о некоторых свидетельствах в пользу того, что SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) мог быть повторно ввезен в Китай на поверхности замороженных продуктов. Но вероятность проникновения инфекции в страну таким образом в 2019 г., когда коронавирус не был широко распространен, крайне мала, считают в организации.

Между тем глава группы китайских экспертов, работавших совместно с коллегами из ВОЗ, заявил, что поставки замороженных морепродуктов могут играть важную роль в возникновении и распространении вируса. Об этом пишет портал Seafood Source

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