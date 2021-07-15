«Русский краб» сообщает об успешном освоении квот

С января по июнь ГК «Русский краб» добыла 7,4 тыс. тонн – 57% от годового объема квот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вылова вырос на 16%.

За первое полугодие «Русский краб» на 99-100% освоил квоты синего краба, крабов-стригунов опилио и бэрди в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний. В Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах добыт весь закрепленный за компанией объем камчатского и синего крабов.

Отмечено, что доля компании в общероссийском экспорте краба превышает 13%.По объему реализации ГК лидирует среди добытчиков краба Дальневосточного бассейна, заявили в пресс-службе.

«Русский краб» усиливает позиции на рынках живой и варено-мороженой продукции: по сравнению с уровнем прошлого года объем реализации вырос на 35%. В компании отметили, что сохраняют статус ведущего российского поставщика краба в Китай, а также развивают новые рынки. Отправлена первая партия в Испанию, ведутся переговоры с импортерами других стран.

Среди приоритетных проектов – совершенствование технологии производства готовой продукции. «Высокое качество варено-мороженого краба, приготовленного на судах ГК «Русский краб», отмечают клиенты и независимые международные инспекции», говорится в сообщении компании.

Продолжается строительство нового флота «Русского краба» в рамках программы инвестквот: уже заложено шесть килей, на головном судне серии ведется отработка конструктивных и технических решений.

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