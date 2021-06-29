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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе начали резку стали для пятого краболова-живовоза по заказу группы компаний «Русский краб». Фото пресс-службы ГК

Флот для «Русского краба» строят по графику

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе начали резку стали для пятого краболова-живовоза для группы компаний «Русский краб». Работы над серией идут по графику, отметил заказчик.

Строительство современных краболовных судов стартовало в прошлом году, По условиям программы предоставления квот вся серия должна быть завершена до конца 2024 г.

В состав нового флота «Русского краба» войдут семь живовозов проекта 5712LS и три процессора проекта 5712Р. Оба проекта разработаны компанией «Дамен Инжиниринг». Суда для добычи и перевозки живого краба строит Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Карелии, процессоры с бортовыми фабриками – Окская судоверфь в Нижегородской области.

К настоящему моменту на стапелях обеих верфей заложено шесть килей, еще одна закладка планируется в июле в Петрозаводске, сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний.

Конструктивные и технические решения по проекту 5712LS отрабатывают на головном судне «Капитан Александров». Его корпус сформирован в эллинге ОССЗ от переборки машинного отделения до переборки форпик, установлена первая секция надстройки. Таким образом корпус на стапеле уже имеет высоту 10 м при максимальной высоте 16 м.

В мае на «Капитане Александрове» установили главный двигатель. Скорректировано устройство чанов для перевозки живой продукции: доработанный вариант сочетает преимущества классического решения и новых технологий, рассказали в «Русском крабе».

«Для верфей, проектантов и заказчиков краболовы – новый проект. Раньше судов, спроектированных под этот вид промысла, не существовало. Их строят впервые. Сейчас важно увидеть все недочеты и возможности для улучшений проекта. Это кропотливая работа, но она минимизирует риски перестройки всей серии. Наша задача – на выходе получить действительно эффективное промысловое судно», – подчеркнул технический директор группы компаний Евгений Гавриш.

В ГК отметили, что свои требования к проекту «Русский краб» основывает на практическом понимании особенностей промысла, опыте эксплуатации и модернизации судов, а также актуальных технических решениях, повышающих экологичность лова и сохранность живой продукции.

«Система хранения живого краба – важный момент, которому мы уделили особое внимание. Провели исследование – смоделировали движение воздуха и циркуляции жидкости в емкостях с крабом. Это позволило нам пересмотреть и оптимизировать их конструкцию. Кроме того, принято решение об использовании биоинертных материалов для производства емкостей. Добавлена возможность внутренней очистки воды в чанах на случай, если забортная вода в акватории порта не отвечает необходимым показателям чистоты. Все это существенно повысит выживаемость улова», – рассказал Евгений Гавриш.

С помощью строительства нового флота ГК «Русский краб» рассчитывает планомерно заместить действующие суда на более технологичные. Современные краболовы должны обеспечить лучшую производительность, безопасность мореплавания и комфорт для плавсостава.

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