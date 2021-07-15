В Приморье продлили сроки лососевой путины

В Приморском крае перенесли сроки окончания промысла симы и горбуши в Тернейском районе. Решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Согласно протоколу заседания, срок запрета добычи симы и горбуши в Тернейском районе перенесен с 24:00 15 июля на 24:00 25 июля. Продление срока по обоим видам лосося относится к промышленному и традиционному рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Время закрытия добычи симы для промысловиков и КМНС в Ольгинском и Лазовском районах ранее установили на 24:00 31 июля.

Напомним, традиционно «нечетные» годы считаются неурожайными по подходам горбуши в Приморском крае. Однако в текущем году в порядке эксперимента решили открыть промышленный лов этого лосося в Тернейском районе.

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