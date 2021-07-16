Российский бизнес получил квоты на рыбалку в зоне Марокко

Росрыболовство распределило по пользователям квоту вылова в зоне Марокко на первый год действия межправительственного соглашения. Российские компании получают право на промысел в этих водах различных видов рыб.

Квота добычи в атлантической рыболовной зоне Марокко распределена между российскими пользователями в соответствии с приказом Росрыболовства от 14 июля 2021 г. № 434. Напомним, что федеральное агентство проводило прием заявок для организации промысла в этих водах с 26 апреля по 24 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, объемы получили шесть компаний: «Стрелец», «Таурус», «Эридан», «Магаданпромфлот», «Магадантралфлот», «Мурманский траловый флот». Суммарно это 80 тыс. тонн.

Напомним, что по межправительственному соглашению от 14 сентября 2020 г. и 14 октября 2020 г. Россия имеет возможность ловить в марокканской зоне пелагические виды рыб – сардину, сардинеллу, скумбрию, ставриду, анчоуса.

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