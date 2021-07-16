Посольство заботится о «рыбной визе» в Китай

Российская сторона уделяет самое пристальное внимание проблеме поставок рыбопродукции в Китай, подчеркнул старший советник посольства в КНР Виталий Фадеев. Диалог с китайскими коллегами ведется в ежедневном режиме, заявил он.

Вопросы рыбных поставок старший советник посольства России в КНР Виталий Фадеев прокомментировал на онлайн-конференции «Российско-китайский диалог: 20-летие Большого договора», организованной МИА «Россия сегодня».

В Китае сейчас отмечаются единичные, завозные, случаи заболеваемости COVID-19, вакцинация в стране идет быстрыми темами, рассказал дипломатический работник. Однако большинство применяемых вакцин двухкомпонентные, и требуется пройти еще вторую фазу. «То есть пройдено больше половины пути, но еще не весь путь по вакцинации населения», – обрисовал ситуацию представитель посольства.

«Безусловно, в этой ситуации Китай уделяет самое большое внимание предотвращению завоза вируса. Это нужно принимать как данность. Когда откроются границы? Они открыты, по сути. Другое дело, что завоз рыбной продукции связан с целым рядом дополнительных требований, которые существенно осложняют ее импорт», – обратил внимание Виталий Фадеев.

«Могу сказать от российской стороны, что мы уделяем самое пристальное внимание этой проблеме», – подчеркнул он.

По словам Виталия Фадеева, диалог с китайской стороной по этому вопросу ведется в ежедневном режиме. Коммуникации осуществляются по всем имеющимся каналам.

«Я могу подтвердить, что да, проблема есть и мы работаем над ее разрешением. Но безусловно, здесь проблема более комплексная, чем просто «бутылочное горлышко», через которое не проходит российская рыба», – обратил внимание дипломатический работник.

Вопросы поставок, вскрывшиеся из-за чрезвычайных условий пандемии, конечно же, требуют разрешения, чтобы ситуация не повторилась, считает Виталий Фадеев. «Думаю, что и на китайской, и на нашей стороне выводы будут сделаны», – добавил он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 16 июля исполняется 20 лет со дня подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в различных сферах, в том числе в экономике. В июне президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин согласились продлить действие договора.

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