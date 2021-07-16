Павел Клименко: Fishnews помогает развивать деловые коммуникации

Медиахолдинг Fishnews - это не только новостной сайт, газета и журнал. Это важный участник развития деловых связей в рыбохозяйственном комплексе, считает генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел Клименко.

В этом году Fishnews, освещающий события в рыбной отрасли страны, отмечает 15 лет со дня основания. В составе медиахолдинга - интернет-портал с ежедневно обновляемой лентой новостей, газета «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews - Новости рыболовства».

Информационные ресурсы Fishnews позволяют в оперативном режиме следить за отраслевой повесткой: это важно не только для компаний, занимающихся добычей и переработкой рыбы, но и для предприятий, работающих с рыбаками, отметил генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко. Компания специализируется в области промышленного холода, сотрудничает с крупнейшими рыбопромышленными организациями в разных регионах.

«Fishnews - это больше чем СМИ. Это полноценный участник процесса налаживания и развития коммуникации в отрасли. На площадке медиахолдинга проходят конференции, позволяющие обсуждать и решать важные вопросы. Например, когда в регионах ввели ограничения в период пандемии и нужно было оперативно обменяться информацией по прибытию технических специалистов перед лососевой путиной, именно Fishnews обеспечил площадку для общения власти и бизнеса, - рассказал Павел Клименко. - Подобного ресурса со всеми его возможностями нет в России в других отраслях, например в мясопереработке и птицеводстве: такой спектр вопросов не охватывают узкопрофильные журналы и газеты в других сферах пищевой промышленности».

«Хочется пожелать редакции творческих успехов, новых интересных проектов и продолжения успешной работы на благо отрасли», - обратился к коллективу медиахолдинга глава «Колд Трейд».

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