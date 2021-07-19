Госдума обратится к проблеме брошенного флота

Правительство одобрило законопроекты по решению проблемы уборки акваторий от брошенного флота. Теперь законодательные инициативы должны пройти Госдуму.

Правительство решило внести в Госдуму два законопроекта по проблеме затонувшего флота, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Первый проект федерального закона - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка удаления затонувшего имущества)». Эти поправки призваны усовершенствовать порядок удаления затонувших судов, в том числе установить запрет на затопление флота. Планируется определить сроки очистки акваторий. Также законопроект предусматривает требование о страховании или другом финансовом обеспечение за удаление затонувших судов.

«Документ должен быть обязателен, как полис автострахования при покупке машины. Ведь цена подъема корабля из-под воды может превышать 20 млн рублей. А их только в акватории Дальневосточного федерального округа выявлено более 600», - заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.

Второй проект - «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он должен установить ответственность собственников за затопление судна, несоблюдение требований об обязательном страховании ответственности.

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