Михаил Мишустин рассказал о новых законах для уборки акваторий

Власти планируют установить требование о страховании ответственности за удаление затонувших судов, определить порядок уборки акваторий. Новое законодательство поможет вплотную заняться этой проблемой и защитить окружающую среду, заявил премьер Михаил Мишустин.

Правительство продолжает работу по расчистке акваторий от затонувших судов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 15 июля. Он напомнил, что уже одобрен законопроект о присоединении России к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов - международной конвенции в этой сфере.

«Сегодня обсудим соответствующий пакет законопроектов, определим порядок удаления затонувших кораблей, а также сроки, в течение которых нужно это сделать», - рассказал о повестке нового заседания глава правительства.

Он отметил, что предполагается ввести требование о страховании ответственности за удаление судна, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. «Документ должен быть обязателен, как полис автострахования при покупке машины. Ведь цена подъема корабля из-под воды может превышать 20 млн рублей. А их только в акватории Дальневосточного федерального округа выявлено более 600», - заявил премьер.

Недобросовестные собственники просто бросают затонувшие суда. Загрязняют окружающую среду и подвергают риску безопасность и здоровье людей, которые живут поблизости или отдыхают на побережье, обрисовал проблему Михаил Мишустин.

«Чтобы предотвратить подобные ситуации, впервые вводится административная ответственность для собственников за умышленное затопление судна, а также за отказ провести работы по его удалению. Учитывая высокие затраты на такие работы, предусмотрели выделение регионам субсидий из федерального бюджета на расходы по удалению судов без хозяев», - обратил внимание премьер.

Напомним, что в феврале правительство утвердило дорожную карту по подъему затонувшего в акваториях Дальнего Востока флота.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая природоохранный блок, поручила администрациям регионов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином создать единую базу затопленных судов с информацией о характеристиках объектов, собственниках и планами по утилизации.

Также профильные ведомства должны сформировать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации флота. Цель – оптимизация расходов бюджета и распространение лучшего опыта на разные территории.

Министерству транспорта поставлена задача подготовить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка из федерального бюджета.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews