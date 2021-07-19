Российской рыбе открыли путь в Анголу

Ветеринарные ведомства России и Анголы согласовали ветсертификаты для экспорта рыбы и морепродуктов из РФ в африканскую республику. Компаниям, заинтересованным в поставках, потребуется зарегистрироваться в реестре ИС «Цербер».

Россельхознадзор и Институт ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и рыболовства Анголы согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из России молока и молочной продукции, пищевой рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них. Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства, работа над получением права на поставки рыбной продукции в Анголу заняла более четырех лет. Сертификаты в ближайшее время будут размещены на официальном сайте Россельхознадзора.

Предприятиям, заинтересованным в поставках своей продукции в Анголу, придется пройти обследование и зарегистрироваться в реестре компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»).

Напомним, в конце апреля для экспорта российской рыбной продукции была открыта другая центральноафриканская страна – Экваториальная Гвинея. Ранее в Россельхознадзоре также отмечали рост рыбного экспорта в страны Западной Африки.

По словам замруководителя ведомства Константина Савенкова, работа по расширению географии поставок российской продукции из водных биоресурсов и ее номенклатуры ведется постоянно.

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