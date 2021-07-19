Инструкцию по опломбированию ТСК отменили

Росрыболовство отменило распоряжение о методических рекомендациях по опломбированию оборудования, входящего в состав технического средства контроля (ТСК).

Соответствующий приказ подписал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Методические рекомендации содержали порядок опломбирования сервисными организациями оборудования ТСК – судовой земной станции или радиомаяка спутниковой системы связи, корпусов блоков оборудования, соединений CAN, а также антенных блоков ТСК, устанавливаемых на судах рыбопромыслового флота», – рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

ЦСМС обратил внимание на положения приказа Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525. Сервисные организации, выполняющие установку технических средств контроля на судах, должны выдавать судовладельцу акт, подтверждающий проверку работоспособности ТСК, состав и целостность входящего в него оборудования, отсутствие нарушений элементов и опломбировки.

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