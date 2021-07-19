Марифермеры Приморья сразились за участки на торгах

Два участка под марикультуру у берегов Приморского края разыграли на электронных аукционах. Лучшие цены за акватории площадями 524 га и 1,05 тыс. га предложила одна компания.

Торги прошли 15 июля, победителем по обоим лотам стало зарегистрированное в Приморье ООО «Эбису», сообщает корреспондент Fishnews.

Первый участок расположен в бухте Новгородской, его стартовая цена составляла 5 млн рублей. По итогам аукциона РВУ ушел за 21,25 млн рублей.

Второй участок находится в бухте Экспедиции. В ходе торгов стоимость акватории выросла с 10,15 млн до 153,26 млн рублей.

По условиям торгов, с компанией-победителем должны заключить договоры на 25 лет. Акватории предоставляются на условиях обособленного водопользования.

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