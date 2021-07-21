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Рыба проделывает с Дальнего Востока долгий путь

Покупатель рискует не заметить скидки на рыбу

Росрыболовство предлагает субсидировать перевозку рыбы под гарантии снижения цен в рознице. Но исключить из цепи поставок переработку не получится, так же как и сэкономить на этом сегменте, считают в «Рыбном союзе».

Проект постановления правительства о субсидиях на перевозку рыбы с Дальнего Востока обсуждался еще в марте, однако теперь регулятор ищет возможность увязать эту льготу со снижением цен на минтай и лосось в торговых сетях. На совещании 20 июля Росрыболовство выдвинуло вариант с заключением прямых контрактов между рыбаками и ретейлерами. Ведомство обратилось к Минпромторгу с предложением совместно с сетями и рыбацким сообществом рассчитать цены для долгосрочных контрактов на поставку рыбы.

По расчетам Росрыболовства, льготная доставка с Дальнего Востока 100 тыс. тонн рыбной продукции может снизить оптовые цены в центральных регионах страны примерно на 10%. Не меньшие скидки регулятор хотел бы видеть и в рознице.

Однако ретейлеры и переработчики считают, что снижение цен на 10% вряд ли заметно отразится на спросе и объемах продаж. Чтобы существенно нарастить объем реализации, цена того же минтая должна приблизиться цене на курицу, то есть подешеветь примерно на 30%.

Хотя некоторые рыбопромышленные компании заявили о готовности рассмотреть возможность прямых контрактов с торговыми сетями, надежды Росрыболовства могут и не оправдаться. Если речь идет о цепочке поставок самого дешевого — обезглавленного и потрошеного — минтая, исключить из нее дополнительную переработку невозможно, считает председатель «Рыбного союза» Александр Панин.

Подавляющий объем закупок на Дальнем Востоке – это рыба блочной заморозки. В таком виде ретейлу она не нужна. Сети стремятся получить фасованную рыбу, зачастую с фиксированным весом пакета. Но рассчитывать на существенное снижение цен на этапе переработки или фасовки малореально, особенно если речь идет о краткосрочном периоде.

«Нюанс, который обычно упускается из виду, — это логистика в ретейл. Федеральная розница требует от поставщика единую цену на всю географию продаж. Но не у всех сетей есть разветвленная система распределительных центров, которые принимают рыбу палетными партиями. Зачастую поставщик вынужден везти рыбу в небольших объемах в отдаленные регионы, в этом случае стоимость логистики превышает 50 рублей на килограмм продукции, и дистрибьютор просто не может работать с наценкой ниже 15%», — рассказал Fishnews Александр Панин.

По мнению «Рыбного союза», существенного снижения цен на рыбную продукцию можно добиться только за счет последовательного уменьшения маржи на каждом этапе передела, исключая уровень переработки. Для этого потребуется согласованный пул участников этих договоренностей и оперативное взаимодействие между ними.

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