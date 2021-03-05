05 марта 2021 года

Рыбе установят льготный тариф

Правительство готовится ввести субсидии для железнодорожных перевозок рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Льгота будет действовать для свежей, охлажденной и мороженой рыбы, а также рыбного филе.

Проект изменений в правила предоставления субсидий для ОАО «РЖД» при перевозке по льготным тарифам определенных категорий товаров размещен на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение документа продлится до 18 марта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень грузов, транспортировка которых дотируется из федерального бюджета, добавлены «рыба и рыбная продукция». В эту группу объединена продукция, которая соответствует «кодам Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов 572080, 572094, 572107, 572130, включенным в код позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов 572003». В частности, речь идет о свежей, охлажденной или мороженой рыбе, а также рыбном филе.

Субсидия предоставляется при вывозе рыбопродукции с железнодорожных станций в регионах ДФО. При этом она не применяется при перевозках внутри Дальнего Востока.

Ориентировочно льготный тариф для рыбы будет действовать до 31 декабря 2021 г.

Власти предложили использовать субсидии как одну из мер поддержки предприятий рыбной отрасли, столкнувшихся с проблемами поставок продукции через Китай в условиях пандемии.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил внести в правительство проект правового акта по транспортной компенсации до 1 апреля.

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