Браконьеры из Югры «попали» почти на 20 миллионов

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре суд постановил взыскать с шести граждан в общей сложности более 19 млн рублей за ущерб водным биоресурсам. В сентябре 2019 г. группа незаконно добыла около 5 тонн различных ВБР.

Незаконный промысел на реке Северная Сосьва вели жители поселка Игрим Березовского района. Факт браконьерства выявили инспекторы Нижнеобского территориального управления Росрыболовства совместно с полицейскими. Лов велся в запретный период с применением самоходного транспортного средства, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

По окончании следствия браконьеры были осуждены по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов организованной группой с причинением крупного ущерба) к различным срокам. Кроме того, материалы уголовного дела стали основанием для подачи иска о взыскании ущерба.

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