Новости
Белорусам обновили правила рыбалки

Белорусам обновили правила рыбалки

В Республике Беларусь утверждены новые Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства. Отмечено, что документ оптимизирует нормы и исключает излишние требования.

Указ № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» президент Александр Лукашенко подписал 21 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

Согласно правилам любительского рыболовства, для граждан упрощается порядок пользования рыболовными угодьями. «Исключены излишние требования к орудиям любительского рыболовства, расширен перечень таких орудий, снят запрет на использование осветительных приборов, предоставлены льготы на платное любительское рыболовство дополнительным категориям граждан (пенсионерам, воинам-интернационалистам, лицам до 16 лет)», — говорится в пресс-релизе.

Разрешается любительский лов во всех рыболовных угодьях фонда запаса, а также переданных для промысла. Увеличиваются нормы вылова за счет снятия ограничений на лов инвазивных видов рыбы (например, бычка, ротана-головешки, сомика американского).

Кроме того, устанавливаются требования к подводной охоте. Она разрешается только в определенных облисполкомами водоемах. При этом гражданин должен иметь при себе удостоверение на право подводной охоты, выданное Белорусским обществом охотников и рыболовов.

Правила ведения рыболовного хозяйства вводят право на промысловое рыболовство путем реализации квот без аренды рыболовных угодий. Совершенствуются подходы к управлению, воспроизводству и охране рыбных ресурсов.

«В частности, установлен порядок определения местоположения и границ зимовальных ям, актуализированы нормативы вылова рыбы с учетом рекомендаций и исследований Национальной академии наук Беларуси», — отметили в пресс-службе.

Создаются дополнительные условия для ведения рыболовного хозяйства. Так, расширен перечень лиц, имеющих право на получение промысловых билетов, предоставлена возможность выдачи таких билетов сроком до 5 лет. Функции контроля за ведением рыболовного хозяйства закрепляются за Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Отмечено, что указ оптимизирует нормы, регулирующие любительское рыболовство и ведение рыболовного хозяйства. Предусматривается порядок изготовления, хранения и сбыта рыболовных сетей, сетематериалов, традиционных национальных орудий любительского рыболовства.

Ожидается, что реализация документа позволит обеспечить зарыбление рыболовных угодий, сделает их более доступными для населения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Перед отраслью открылись новые возможности

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

Показать рыбу во всей красе

Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.