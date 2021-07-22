Белорусам обновили правила рыбалки

В Республике Беларусь утверждены новые Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства. Отмечено, что документ оптимизирует нормы и исключает излишние требования.

Указ № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» президент Александр Лукашенко подписал 21 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

Согласно правилам любительского рыболовства, для граждан упрощается порядок пользования рыболовными угодьями. «Исключены излишние требования к орудиям любительского рыболовства, расширен перечень таких орудий, снят запрет на использование осветительных приборов, предоставлены льготы на платное любительское рыболовство дополнительным категориям граждан (пенсионерам, воинам-интернационалистам, лицам до 16 лет)», — говорится в пресс-релизе.

Разрешается любительский лов во всех рыболовных угодьях фонда запаса, а также переданных для промысла. Увеличиваются нормы вылова за счет снятия ограничений на лов инвазивных видов рыбы (например, бычка, ротана-головешки, сомика американского).

Кроме того, устанавливаются требования к подводной охоте. Она разрешается только в определенных облисполкомами водоемах. При этом гражданин должен иметь при себе удостоверение на право подводной охоты, выданное Белорусским обществом охотников и рыболовов.

Правила ведения рыболовного хозяйства вводят право на промысловое рыболовство путем реализации квот без аренды рыболовных угодий. Совершенствуются подходы к управлению, воспроизводству и охране рыбных ресурсов.

«В частности, установлен порядок определения местоположения и границ зимовальных ям, актуализированы нормативы вылова рыбы с учетом рекомендаций и исследований Национальной академии наук Беларуси», — отметили в пресс-службе.

Создаются дополнительные условия для ведения рыболовного хозяйства. Так, расширен перечень лиц, имеющих право на получение промысловых билетов, предоставлена возможность выдачи таких билетов сроком до 5 лет. Функции контроля за ведением рыболовного хозяйства закрепляются за Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Отмечено, что указ оптимизирует нормы, регулирующие любительское рыболовство и ведение рыболовного хозяйства. Предусматривается порядок изготовления, хранения и сбыта рыболовных сетей, сетематериалов, традиционных национальных орудий любительского рыболовства.

Ожидается, что реализация документа позволит обеспечить зарыбление рыболовных угодий, сделает их более доступными для населения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews