В Нижнем Поволжье приготовили участки под рыбный промысел

В Волгоградской области объявлен конкурс на два больших участка для промышленного рыболовства, это акватории на водохранилищах. Заявки принимаются до 17 августа – даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов - комитет сельского хозяйства Волгоградской области, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, будут разыграны участки площадью 3807 га на Волгоградском водохранилище и площадью 2318 га на Цимлянском водохранилище.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок – предложенная плата за участок. Стартовая цена для первого лота — 580 тыс. рублей, для второго — 8 тыс. рублей. Другими критериями станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года.

С победителями заключат договоры на 15 лет.

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