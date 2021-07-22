В Нижнем Поволжье приготовили участки под рыбный промысел
В Волгоградской области объявлен конкурс на два больших участка для промышленного рыболовства, это акватории на водохранилищах. Заявки принимаются до 17 августа – даты вскрытия конвертов с предложениями.
Организатор торгов - комитет сельского хозяйства Волгоградской области, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, будут разыграны участки площадью 3807 га на Волгоградском водохранилище и площадью 2318 га на Цимлянском водохранилище.
Один из критериев оценки и сопоставления заявок – предложенная плата за участок. Стартовая цена для первого лота — 580 тыс. рублей, для второго — 8 тыс. рублей. Другими критериями станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года.
С победителями заключат договоры на 15 лет.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews