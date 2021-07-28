Камчатка берет лосось ударными темпами

Рыбаки Камчатского края уже взяли более 200 тыс. тонн лосося. Предприятия показывают рекордные уловы, однако пандемия накладывает отпечаток на приемку рыбы.

Основной промысел лосося ведется в Карагинской подзоне, сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. В этом промрайоне уже освоено более 150 тыс. тонн. Специалисты увеличили прогнозный вылов горбуши в Карагинской подзоне на 80 тыс. тонн.

«Вместе с тем входит в активную фазу рыбалка на западе, в первую очередь это Западно-Камчатская подзона, Соболевский район. Также наблюдаются хорошие подходы лосося в Камчатско-Курильской подзоне, Усть-Большерецкий район», — отметил глава краевого минрыбхоза.

Увеличения рекомендованного вылова возможны и по другим районам промысла. Однако несмотря на удачную рыбалку, путина нынешнего года отличается тем, что наблюдается недостаток флота, который не смог пройти ремонт в период пандемии, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«При наличии у предприятий больших возможностей в плане флота и транспорта мы могли бы выйти на более высокие показатели. Однако у рыбопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли поставить судно на ремонт ранее. В целом на путину-2021 пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов. Но это не отменяет того факта, что предприятия хорошо подготовились к путине и сейчас показывают рекордные результаты по вылову. Ожидаем, что такие же показатели скоро будем фиксировать на западе Камчатки», — отметил Андрей Здетоветский.

Движение уловов важно ускорить

Власти Камчатского края прокомментировали и решение правительства РФ о субсидиях для перевозок минтая. Напомним, что РЖД планируется возместить потери, возникающие в результате установления льготных тарифов на транспортировку этой категории продукции. Таким образом предполагается в том числе ускорить движение грузов и освободить холодильные мощности под лосось.

«Это давно назревшее решение. В условиях закрытия китайского рынка у камчатских компаний есть явный переизбыток произведенной продукции, в том числе минтая. Отмечу, что экономический тариф по доставке в прошлом году составлял порядка 20 рублей за килограмм, в этом году он значительно вырос. Субсидирование перевозок минтая в центральные регионы нашей страны позволит снизить стоимость продукции для потребителей. Предприятия сейчас изучат эту возможность с экономической точки зрения, и, думаю, некоторые рыбопромышленники воспользуются субсидированием», — сказал Андрей Здетоветский.

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