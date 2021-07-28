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Добытый на Камчатке лосось

Камчатка берет лосось ударными темпами

Рыбаки Камчатского края уже взяли более 200 тыс. тонн лосося. Предприятия показывают рекордные уловы, однако пандемия накладывает отпечаток на приемку рыбы.

Основной промысел лосося ведется в Карагинской подзоне, сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. В этом промрайоне уже освоено более 150 тыс. тонн. Специалисты увеличили прогнозный вылов горбуши в Карагинской подзоне на 80 тыс. тонн.

«Вместе с тем входит в активную фазу рыбалка на западе, в первую очередь это Западно-Камчатская подзона, Соболевский район. Также наблюдаются хорошие подходы лосося в Камчатско-Курильской подзоне, Усть-Большерецкий район», — отметил глава краевого минрыбхоза.

Увеличения рекомендованного вылова возможны и по другим районам промысла. Однако несмотря на удачную рыбалку, путина нынешнего года отличается тем, что наблюдается недостаток флота, который не смог пройти ремонт в период пандемии, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«При наличии у предприятий больших возможностей в плане флота и транспорта мы могли бы выйти на более высокие показатели. Однако у рыбопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли поставить судно на ремонт ранее. В целом на путину-2021 пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов. Но это не отменяет того факта, что предприятия хорошо подготовились к путине и сейчас показывают рекордные результаты по вылову. Ожидаем, что такие же показатели скоро будем фиксировать на западе Камчатки», — отметил Андрей Здетоветский.

Движение уловов важно ускорить

Власти Камчатского края прокомментировали и решение правительства РФ о субсидиях для перевозок минтая. Напомним, что РЖД планируется возместить потери, возникающие в результате установления льготных тарифов на транспортировку этой категории продукции. Таким образом предполагается в том числе ускорить движение грузов и освободить холодильные мощности под лосось.

«Это давно назревшее решение. В условиях закрытия китайского рынка у камчатских компаний есть явный переизбыток произведенной продукции, в том числе минтая. Отмечу, что экономический тариф по доставке в прошлом году составлял порядка 20 рублей за килограмм, в этом году он значительно вырос. Субсидирование перевозок минтая в центральные регионы нашей страны позволит снизить стоимость продукции для потребителей. Предприятия сейчас изучат эту возможность с экономической точки зрения, и, думаю, некоторые рыбопромышленники воспользуются субсидированием», — сказал Андрей Здетоветский.

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