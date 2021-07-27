Лососю нужно место

Правительство сообщило о мерах по поддержке поставок рыбопродукции с Дальнего Востока. Сейчас очень важны оперативные решения, которые позволят ускорить движение рыбных грузов и обеспечить мощности для приема лосося, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

На Итурупе глава правительства Михаил Мишустин пообщался с представителями рыбной промышленности. Предприятиям, работающим на Курильских островах, планируется предложить пакет беспрецедентных мер поддержки, отметил присутствовавший на встрече президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Обсуждалась не только «курильская» проблематика, но и перспективы рыбохозяйственного комплекса в целом. «Премьер-министр высоко оценил вложения рыбаков», — рассказал руководитель АРСО.

На Курилах премьер заявил о мерах по обеспечению доставки рыбы из Дальневосточного региона. Решено стимулировать РЖД к установлению льготных тарифов на перевозку минтаевой продукции в центральную часть страны. Сейчас бизнес ждет опубликования постановления, чтобы были понятны детали субсидирования для железных дорог.

Это важное и правильное решение правительства, прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В то же время, напомнил он, в сезон растут тарифы операторов подвижного состава — важно, чтобы потом коммерческая составляющая перевозок «не съела» результат субсидирования.

Руководитель объединения также отметил, что нужно обратить внимание на проблему старения подвижного состава и перспективы автомобильных перевозок рыбы. «Сегодня они набирают серьезные обороты», — подчеркнул глава АРПП. Возможно, государству стоит подумать о стимулах для такого способа доставки.

Но, конечно, субсидирование — это важное решение, в том числе для освобождения холодильных мощностей на Дальнем Востоке. Такие меры нужны срочно, уверен Георгий Мартынов.

Необходимо обеспечить место для приема уловов лососевой путины, поддержал коллег председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Объемы рыбы солидные. По данным на 26 июля, в Камчатском крае добыто 205 тыс. тонн, при этом запад только вступил в рыбалку, лосось идет хорошо, продолжается работа на восточном побережье. Важно, чтобы рынок был готов принять уловы и доставить их до потребителя.

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