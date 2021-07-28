Для перевода судов под иностранный флаг обновят регламент

Росрыболовство утвердило новый административный регламент для предоставления госуслуги по временному переводу промысловых судов под флаг иностранного государства.

Регламент утвержден приказом Федерального агентства по рыболовству от 11 июня 2021 г. № 364, сообщает корреспондент Fishnews.

Указано, что документ вступит в силу со дня отмены нынешнего регламента, (утвержденного приказом Минсельхоза от 24 декабря 2015 г. № 661).

Определен, в частности, круг заявителей, сроки предоставления государственной услуги, перечень необходимых документов.

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