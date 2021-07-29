Глубоководных крабов расписали по пользователям

Росрыболовство распределило по предприятиям измененные квоты добычи в морских водах глубоководных крабов на 2021 г. Эти объемы, которые ранее были зарезервированы под квоты вылова в инвестиционных целях.

Скорректированы для пользователей квоты вылова в морских водах крабов-стригунов ангулятуса и красного — такое решение предусмотрено приказом Росрыболовства от 27 июля 2021 г. № 450.

Как сообщает корреспондент Fishnews, компании получили объемы по ангулятусу в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах и стригуну красному в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье.

Напомним, что в этом году Росрыболовству наконец удалось после нескольких попыток завершить аукционы с инвестиционными обязательствами по глубоководным крабам. Осваивать полученные квоты участники смогут только со следующего года. Согласно постановлению правительства, объемы, по которым не предоставлено право на вылов, переводятся в квоту добычи в морских водах.

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