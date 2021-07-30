«Норникелю» пересчитали сумму ущерба

Росрыболовство требует от структуры «Норникеля» более 58 млрд рублей для возмещения ущерба от гибели рыбы после разлива дизтоплива. Компания не согласна с заявленной суммой и намерена оспорить методику расчета ущерба в суде.

Иск в Арбитражный суд Красноярского края подало Енисейское теруправление Росрыболовства. Чиновники требуют взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в структуру «Норильского никеля») 58,65 млрд рублей за вред, причиненный водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов.

После аварии на Норильской ТЭЦ-3, которая привела к разливу 20 тыс. тонн дизтоплива, попавшего в водоемы, компания была оштрафована на 146 млрд рублей. Новый иск связан с негативными последствиями разлива для рыбных запасов региона.

«Воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы — от места аварии вниз по течению до Карского моря», — сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Прямые потери федеральное агентство оценивает в 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов общей стоимостью 3,6 млрд рублей. Восстановление рыбных запасов, по расчетам подведомственных организаций, обойдется в 15 раз дороже.

В «Норникеле» назвали сумму финансового ущерба, обозначенную Росрыболовством, завышенной. «Она во много раз превышает результаты исследований, подготовленные специализированными научными институтами, которые оценивали воздействие этого инцидента на водные биоресурсы», — говорится в пресс-релизе компании.

Претензии ведомства и методику расчета ущерба менеджмент «Норникеля» намерен оспаривать в суде.

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