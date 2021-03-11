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Последствия нефтеразлива в Норильске. Фото пресс-службы Росприроднадзора

«Норникель» расплатился за разлив нефтепродуктов

Норильско-Таймырская энергетическая компания компенсировала ущерб от разлива топлива в Норильске. Всего в федеральный и городской бюджеты направлено 146,2 млрд рублей, взысканных по иску Росприроднадзора.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 г. – частично разрушился резервуар хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор. В результате, по оценкам Росприроднадзора, в реки Красноярского края попало около 15 тыс. тонн нефтепродуктов, еще примерно 6 тыс. тонн – в почву. Природоохранное ведомство оценило ущерб более чем в 147 млрд рублей.

В феврале Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» ПАО ГМК «Норильский никель» – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). С нее постановили взыскать 146,177 млрд рублей – то есть почти всю сумму, запрошенную ведомством.

10 марта «Норильский никель» официально сообщил, что НТЭК «произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива». Отмечено, что средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, возмещение вреда водным объектам в размере 145,5 млрд рублей направлено в доход федерального бюджета, возмещение вреда почвам в размере 684,9 млн рублей – в доход Норильска.

О том, что «вопрос закрыт», на совещании у президента доложил премьер-министр Михаил Мишустин. «По информации Министерства финансов Российской Федерации, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Соответственно, компания отказалась от дальнейших претензий», – цитирует главу правительства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поручил использовать эти деньги прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе «на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе».

«Понятно, что сразу такие ресурсы в одном месте использовать эффективно вряд ли представляется возможным. Все-таки экологические проблемы не концентрируются в одной точке, а имеют более широкую географию, поэтому можно направлять, наверное, эти средства на решение экологических проблем в регионе в целом, имея в виду, что этот объем, 146 миллиардов, в конечном итоге будет направлен на Норильск. Давайте выстроим работу именно таким образом», – поставил задачу президент.

Напомним, по результатам обследования озера Пясино Росрыболовство оценило ущерб, нанесенный рыбным запасам, в 9 тыс. тонн. Размер штрафа, рассчитанный по методике ведомства, может составить 3,5 млрд рублей.

Компенсация ущерба выпусками рыбной молоди потребует значительного времени, рассказал в сентябре руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. «По сути необходимо будет строительство трех заводов – хариусового, сигового и осетрового», – отметил глава ФАР.

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