Рыбацкий флот хотят обеспечить российским быстрым интернетом

В сентябре на российских промысловых судах начнется тестирование отечественной системы спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщили в ЦСМС.

Проект реализует Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) совместно с АО «Газпром космические системы». Планируется в условиях промысла оценить возможность применения и эффективность оборудования космической связи.

«В случае успешных испытаний система позволит обеспечить российские рыбопромысловые суда, осуществляющие промысел в нашей исключительной экономической зоне, высокоскоростным интернетом для связи с берегом. Особенно важно, помимо вопросов импортозамещения, что ориентировочная стоимость услуг связи для рыбаков будет дешевле иностранных аналогов», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

Как сообщили Fishnews в центре, тестирование системы спутниковой связи собираются начать в сентябре в трех бассейнах: Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском. Срок испытаний — один месяц.

Сейчас ЦСМС ведет подготовку к началу тестирования, определяет перечень рыбопромышленных компаний, желающих принять участие в испытаниях оборудования на своих судах. Также к эксперименту планируется привлечь научно-исследовательские и аварийно-спасательные суда Росрыболовства.

«Газпром космические системы» со своей стороны подготовит программу тестирования спутниковых каналов связи, а также на безвозмездной основе предоставит каналы связи и оборудование, обеспечит его доставку на суда и настройку.

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