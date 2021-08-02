Ущерб «подгоревшей» Оби газовики возместят осетрятами

Виновной в мартовском пожаре на льду Оби в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре признали компанию «Запсибтрансгаз». Она заплатила штраф и выразила готовность компенсировать ущерб выпуском молоди осетра.

Напомним, пожар произошел 6 марта в районе Нижневартовска на подводном трубопроводе, принадлежащем АО «СибурТюменьГаз». Пламя от горящих продуктов газопереработки вырвалось из-подо льда реки.

По результатам административного расследования было установлено, что виновник — компания «Запсибтрансгаз», которая находится в управлении «СибурТюменьГаза», сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели обследование на месте, установив размер ущерба водным биоресурсам.

В итоге теруправление наложило на «Запсибтрансгаз» штраф в 100 тыс. рублей по части 1 статьи 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания). Материалы расследования направили в суд для привлечения компании к административной ответственности по статье 8.38 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биоресурсов). Привлечение суда потребовалось потому, что статья предусматривает приостановление деятельности юрлица.

«Запсибтрансгаз» согласился с нарушением по части 1 статьи 8.48 КоАП РФ и уплатил штраф. Кроме того, газовики выразили готовность добровольно компенсировать ущерб водным биоресурсам, выпустив в Обь 97 тыс. особей молоди сибирского осетра навеской не менее 3 г.

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