От пожара на Оби пострадала рыба

В районе возгорания газа на реке Оби под Нижневартовском ученые исследуют влияние аварии на водные биоресурсы. Специалисты ВНИРО отмечают, что происшествие негативно повлияло на ихтиофауну.

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии прибыли на место происшествия 7 марта, сразу после появления информации о возгорании на трубопроводе АО «СибурТюменьГаз». Ученые приехали в составе экспедиционной группы специалистов Росрыболовства. 8 и 9 марта сотрудники ВНИРО совместно с инспекторами рыбоохраны и представителями компании обследовали русло Оби и ее рукава непосредственно в месте аварии, выше и ниже по течению реки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, 8 марта были отобраны пробы воды, донных отложений, планктона и бентоса в двух точках у правого и левого берегов Оби в районе возгорания газа. Контрольный лов показал отсутствие в этом месте какой-либо рыбы.

«9 марта работы были продолжены. В ходе обследования протоки Баграс, примерно в 4 км ниже по течению от места возгорания, в полыньях на поверхности воды ученые обнаружили скопления рыбы, часть которой была мертва, а часть еще подавала признаки жизни. Ученые отобрали образцы погибшей рыбы, воды и донных осадков на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов», – говорится в пресс-релизе.

Утром 9 марта был оперативно организован выезд на место гибели рыбы в районе Сургута. В полыньях взяли образцы рыбы и пробы воды. Окончательные причины замора и его возможная связь с аварией на трубопроводе будут определены после получения результатов анализа, отметили во ВНИРО.

На оперативном штабе было решено организовать расширенную экспедицию института в пределах Ханты-Мансийского автономного округа вниз по течению Оби от района аварии. Для организации экспедиции в Нижневартовск направлен руководитель Тюменского филиала ВНИРО Евгений Даринов.

10 марта экспедиционная группа продолжила работы в районе аварии на подводном участке газопровода. Район исследований был расширен вниз и вверх по течению реки от места возгорания. В течение дня выполнено три комплексные станции – проведены контрольные ловы рыбы, взяты пробы планктона и бентоса, а также воды и донных осадков на нефтепродукты и тяжелые металлы.

«Контрольные ловы рыбы на станциях выше по течению от места аварии показали наличие рыбы. Наличие рыбы выше по течению реки от места аварии при полном ее отсутствии на обследованном участке ниже по течению и в самом районе возгорания указывает на то, что разлив газоконденсата из подводного участка продуктопровода негативно повлиял на ихтиофауну Оби в зоне аварии», – сделали вывод в институте.

На 11 марта запланирован выезд научной группы в Сургут для тщательного обследования участков, где ранее был подтвержден факт замора.

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