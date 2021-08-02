Новости
На марифермах Приморского края из-за аномального перегрева воды гибнут гидробионты — в первую очередь гребешок. Фото предоставлено председателем Дальневосточного союза предприятий марикультуры Романом ВИТЯЗЕВЫМ

«Морские огороды» Приморья страдают от жары

На марифермах Приморского края из-за аномального перегрева воды гибнут гидробионты — в первую очередь гребешок. Вопрос о возможной компенсации ущерба висит в воздухе.

На Дальнем Востоке практически вся продукция марикультуры производится у побережья Приморья, в основном на юге региона. Во второй половине июля в крае отмечалась аномально жаркая погода. В результате вода на юге региона прогрелась до рекордных показателей. Так, в заливе Посьета впервые за всю историю метеонаблюдений температура воды достигла +28,8°С.

О влиянии погодных аномалий на производство товарной продукции Fishnews рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

«Гидробионты, безусловно, страдают. Особенно виды, выращиваемые преимущественно индустриальным способом — в садках и других гидробиотехнических сооружениях (ГБТС). Среди них основной объект, это, конечно, приморский гребешок. Его гибель в больших количествах фиксируется, насколько мне известно, практически повсеместно на юге Приморья, а особенно — вблизи Владивостока и в Хасанском районе. Именно здесь выращиваются основные объемы гребешка. На севере края ситуация менее критична: там и вода попрохладней, и глубины на участках в целом побольше», — отметил глава отраслевого объединения.

По мнению Романа Витязева, сейчас на тех морских участках, где позволяет глубина, марифермерам нужно пробовать опускать садки пониже, притапливать — желательно на 10 м и глубже. При этом следует принимать во внимание природные характеристики каждой акватории и учитывать, что если садки будут касаться дна, то гребешки могут стать добычей морских звезд.

«Можно с уверенностью сказать, что ущерб марифермерским хозяйствам уже нанесен. Однако оценить его масштабы невозможно, пока не спадет жара и не пройдет переборка гидробионтов. Пока же жара держится, провести переборку непросто. Причем даже если температура воздуха спадет, морская вода остынет не сразу. Поэтому подводить итоги пока рано», — констатировал собеседник Fishnews.

Он заметил, что марифермы, производящие другой популярный объект — трепанга, пострадали меньше. «Трепанг у нас выращивается в основном пастбищным способом. Когда становится слишком жарко, он либо уходит на глубину, либо зарывается в ил, если дно илистое. Поэтому трепанг не так страдает от повышения температуры, как гребешок», — рассказал руководитель ДВ СПМ.

Роман Витязев обратил внимание, что вопрос о возможной компенсации ущерба марифермерам пока висит в воздухе.

Напомним, что в 2021 г. по ряду причин Приморье не вошло в число регионов с господдержкой страхования аквакультуры. В некоторые годы предприятиям марикультуры выплачивали компенсации ущерба природных катаклизмов по линии МЧС, однако для этого необходимо объявление регионального режима чрезвычайной ситуации.

«Пока что ЧС регионального масштаба в Приморье не объявляли. И я не слышал об обсуждении каких-то мер поддержки на федеральном или региональном уровне. Тем не менее я рекомендую коллегам-марифермерам внимательно отнестись к фиксированию ущерба от аномальной жары. Например, обратиться в Приморское теруправление Росрыболовства или местные администрации для получения рекомендаций по правильному оформлению форс-мажора природного характера. Нелишне будет обратиться и к науке — отраслевой и академической — за получением соответствующего заключения. В дальнейшем это будет служить подтверждением, что обязательства по минимальному объему выращивания объектов аквакультуры не были выполнены по уважительным причинам», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокросрыболовствострахование
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

Показать рыбу во всей красе

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.