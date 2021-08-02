«Морские огороды» Приморья страдают от жары

На марифермах Приморского края из-за аномального перегрева воды гибнут гидробионты — в первую очередь гребешок. Вопрос о возможной компенсации ущерба висит в воздухе.

На Дальнем Востоке практически вся продукция марикультуры производится у побережья Приморья, в основном на юге региона. Во второй половине июля в крае отмечалась аномально жаркая погода. В результате вода на юге региона прогрелась до рекордных показателей. Так, в заливе Посьета впервые за всю историю метеонаблюдений температура воды достигла +28,8°С.

О влиянии погодных аномалий на производство товарной продукции Fishnews рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

«Гидробионты, безусловно, страдают. Особенно виды, выращиваемые преимущественно индустриальным способом — в садках и других гидробиотехнических сооружениях (ГБТС). Среди них основной объект, это, конечно, приморский гребешок. Его гибель в больших количествах фиксируется, насколько мне известно, практически повсеместно на юге Приморья, а особенно — вблизи Владивостока и в Хасанском районе. Именно здесь выращиваются основные объемы гребешка. На севере края ситуация менее критична: там и вода попрохладней, и глубины на участках в целом побольше», — отметил глава отраслевого объединения.

По мнению Романа Витязева, сейчас на тех морских участках, где позволяет глубина, марифермерам нужно пробовать опускать садки пониже, притапливать — желательно на 10 м и глубже. При этом следует принимать во внимание природные характеристики каждой акватории и учитывать, что если садки будут касаться дна, то гребешки могут стать добычей морских звезд.

«Можно с уверенностью сказать, что ущерб марифермерским хозяйствам уже нанесен. Однако оценить его масштабы невозможно, пока не спадет жара и не пройдет переборка гидробионтов. Пока же жара держится, провести переборку непросто. Причем даже если температура воздуха спадет, морская вода остынет не сразу. Поэтому подводить итоги пока рано», — констатировал собеседник Fishnews.

Он заметил, что марифермы, производящие другой популярный объект — трепанга, пострадали меньше. «Трепанг у нас выращивается в основном пастбищным способом. Когда становится слишком жарко, он либо уходит на глубину, либо зарывается в ил, если дно илистое. Поэтому трепанг не так страдает от повышения температуры, как гребешок», — рассказал руководитель ДВ СПМ.

Роман Витязев обратил внимание, что вопрос о возможной компенсации ущерба марифермерам пока висит в воздухе.

Напомним, что в 2021 г. по ряду причин Приморье не вошло в число регионов с господдержкой страхования аквакультуры. В некоторые годы предприятиям марикультуры выплачивали компенсации ущерба природных катаклизмов по линии МЧС, однако для этого необходимо объявление регионального режима чрезвычайной ситуации.

«Пока что ЧС регионального масштаба в Приморье не объявляли. И я не слышал об обсуждении каких-то мер поддержки на федеральном или региональном уровне. Тем не менее я рекомендую коллегам-марифермерам внимательно отнестись к фиксированию ущерба от аномальной жары. Например, обратиться в Приморское теруправление Росрыболовства или местные администрации для получения рекомендаций по правильному оформлению форс-мажора природного характера. Нелишне будет обратиться и к науке — отраслевой и академической — за получением соответствующего заключения. В дальнейшем это будет служить подтверждением, что обязательства по минимальному объему выращивания объектов аквакультуры не были выполнены по уважительным причинам», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

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