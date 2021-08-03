На войну с морским мусором призвали нейросеть

В Южно-Камчатском заказнике провели сбор и оценку мусора на побережье. В работе людям помогали современные технологии: кадры аэрофотосъемки обрабатывала нейросеть, искавшая отходы на снимках.

В «мусорной» экспедиции участвовали сотрудники Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), приглашенные эксперты и волонтеры. Итогом их труда станут рекомендации, помогающие своевременно выявлять отходы на прибойной полосе и оперативно ликвидировать загрязнения на заповедных территориях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, удалось собрать данные о степени и специфике замусоривания семи километров побережья. По предварительным данным, было обнаружено порядка 7,5 тыс. фрагментов разного рода отходов общей массой около трех тонн. Встречались орудия лова, одноразовая пластиковая тара и упаковка, фрагменты обработанной древесины, металлические бочки и другой мусор. Участники экспедиции провели учет и классификацию находок по материалу, типу, весу, цвету, размеру и бренду.

«В структуре загрязнения преобладают синтетические полимеры, широко представленные отходами бытового происхождения, а также брошенными или утерянными орудиями лова. В ходе дальнейшего анализа собранных данных мы получим сведения об основных предметах-загрязнителях и их характеристиках. Подобные оценки проходят по всему миру», — обратил внимание приглашенный эксперт по обращению с отходами Александр Иванников.

В работе использовались и современные технологии. С помощью квадрокоптера специалисты геоинформационной системы провели аэрофотосъемку участка побережья, который в дальнейшем очистили от мусора.

«Кадры с аэросъемки мы прогоняли через нейросеть, которая автоматически искала мусор на этих снимках. У нас была задача проверить, как мы уже «научили» математическую модель этому процессу. В дальнейшем хотим усовершенствовать ее так, чтобы она лучше распознавала виды отходов: сети, пластиковые бутылки и прочее. Будем расширять эту работу на других территориях. В данном случае это был в основном черный песок, а мы хотим понять, получиться ли на светлом песке или каменистых пляжах искать такие же объекты. Их гораздо сложнее увидеть на камнях, потому что мусор под них забивается. Лучше всего, конечно, было видно крупные фрагменты: сети и канаты, которые не замыло песком», — рассказала ГИС-инженер, участник экспедиции Наталья Волгушева.

Большую помощь в сортировке и уборке мусора оказали волонтеры. Ими стали жители поселков, соседствующих с заказником, и приехавшие на путину рыбообработчики.

В пресс-службе отметили, что удалось собрать не весь обнаруженный мусор. Извлечь крупногабаритные фрагменты, например отдельные сети и канаты, замытые волнами глубоко в песок, не получилось без дополнительного оборудования и специальной техники. В дальнейшем для этого планируется привлекать дополнительные силы, в том числе организовывать полевые лагеря для участников работ.

Фотографии с побережья — Александр Иванников, фото с квадрокоптера — Наталья Волгушева.

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