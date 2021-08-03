Для рыбаков Хабаровского края предусмотрели обязательную вакцинацию

Хабаровский край присоединился к регионам с обязательной вакцинацией от коронавируса работников предприятий в сфере рыболовства. Прививка должна быть обеспечена в августе.

В постановление главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 1 июля 2021 г. № 6 внесли изменения, сообщает корреспондент Fishnews.

В перечень категорий работников, для которых должна быть организована обязательная вакцинация от COVID-19, включены работающие в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере рыболовства. Сюда отнесены сотрудники предприятий, использующих в коммерческих целях морские суда, суда внутреннего и смешанного плавания.

Работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 60% коллектива. Прививка первыми компонентом или однокомпонентной вакциной должна быть организована до 28 августа, вторым компонентом — до 28 сентября.

Решение по вакцинации работников рыбной отрасли приняли власти и других регионов, например Камчатки и Сахалинской области.

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