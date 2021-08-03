В России выросли «урожаи» осетровых

За первое полугодие отечественные осетровые хозяйства вырастили более 3,3 тыс. тонн рыбы — на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г., сообщает Росрыболовство.

Лидирует Южный федеральный округ, где произведено в общей сложности 1,6 тыс. тонн живых бестера, осетра, стерляди и других видов. Это на 41% больше по сравнению с первой половиной 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

На втором месте Центральный округ с 665 тоннами (+18%). В первую тройку вошли и осетровые хозяйства Северо-Запада, которые увеличили показатель почти вдвое – со 155 до 309 тонн.

По информации ФАР, производство в Северо-Кавказском федеральном округе составило 295 тонн, в Сибирском — 215 тонн, в Уральском – 144 тонны, в Приволжском — 108 тонн, в Дальневосточном — 20 тонн.

Выпуск икры осетровых за период с января по июнь вырос на 34% — до 24 тонн, приводит ведомство предварительные данные Росстата.

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